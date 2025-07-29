受京華廣場遭扣押衝擊？中石化賣橋頭廠房

受「京華廣場」開發案遭扣押衝擊，中石化委託商仲業者公開標售高雄市橋頭區成功南路廠房。（第一太平戴維斯提供）

〔記者徐義平／台北報導〕受「京華廣場」開發案遭扣押衝擊，中石化委託商仲業者公開標售高雄市橋頭區成功南路廠房，基地面積約8484坪、建物面積約3408坪，底價不公開，預計9月9日開標，不過，房產業者推估很大機率落在18至20億元間。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由科技大廠引領的南下擴廠風潮持續延燒，帶動整體產業鏈加速布局，北高雄與南高雄皆有大廠領軍，打造科技產業生態系。北高雄有台積電在楠梓產業園區規劃建置五座2奈米晶圓廠，用地面積近80公頃，總投資金額高達1.5兆元，其中P1廠預計於今年下半年正式量產；P4與P5廠則即將動工。南高雄則有鴻海、和碩、晉泰科技等ICT大廠，規劃在高雄亞灣設立研發中心或AI算力中心，將南高雄打造為台灣AI產業的核心引擎。

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預計標售的廠房鄰近台積電高雄廠及楠梓科技產業園區，且靠近高雄捷運紅線都會公園站及國道1號楠梓交流道，適合半導體設備廠商、半導體材料商或電子零組件等相關產業進駐。

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