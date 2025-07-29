新加坡航空Q1獲利暴跌59％ 股價下挫逾8％

新加坡航空第1季淨利潤暴跌58.8%至1.86億新加坡幣。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡航空（Singapore Airlines）週一（28日）公布財報，公司第1季淨利潤暴跌58.8%至1.86億新加坡幣（約新台幣43億元）。受上述利空消息衝擊，新加坡航空今（29日）盤中股價一度重挫逾8%。

綜合媒體報導，根據財報數據顯示，受創紀錄的客運量和強勁的貨運需求推動，新加坡航空第1季營收成長1.5%，達到48億新加坡幣（約新台幣1109.65億元），然而該公司第1季淨利潤卻暴跌58.8%至1.86億新加坡幣。

請繼續往下閱讀...

造成第1季淨利潤暴跌原因，新加坡航空表示，主要是受到殖利率下降以及其所持印度航空股份遭受損失所致。印度航空今年6月遭遇印度30年來最嚴重的空難，造成260人罹難。

儘管如此，新加坡航空表示，公司第2季的需求「依然健康」，但鑒於當前緣政治和宏觀經濟波動，公司對前景持謹慎態度。

截至台北時間28日下午2點32分左右，新加坡航空股價暫報7.06新元，跌幅7.11%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法