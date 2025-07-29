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人口老化加速 上半年房市交易降、繼承增

2025/07/29 14:38

人口老化、房產傳承促使上半年繼承、贈與等兩類移轉棟數持續攀高。（記者徐義平攝）人口老化、房產傳承促使上半年繼承、贈與等兩類移轉棟數持續攀高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕人口老化、房產傳承促使上半年繼承、贈與等兩類移轉棟數持續攀高。

根據信義房屋彙整，上半年繼承與贈與等兩類移轉棟數分別約3.9萬棟、2.99萬棟，年增幅各約5%、4%，房產業者認為，此一趨勢反映人口高齡化與財富世代移轉現象逐步發酵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年房市交易受到房貸等政策影響，買氣呈現年減，不過關於世代間的財富移轉卻未停歇，主要還是人口結構老化出現較多的繼承狀況，另外贈與可能與夫妻間贈與節稅、長輩贈與給小孩，甚至是還有聽過夫妻共同持有，透過贈與取得乾淨的首購條件的狀況。

反觀上半年建物買賣移轉棟數僅約13萬棟，較去年同期的17.7萬棟、年減幅約26%，反映出整體房市交易趨於保守，與利率環境、經濟預期及政策調控等因素有關。

綜觀上半年不動產移轉市場呈現「交易降、傳承升」的轉變態勢，未來是否持續此趨勢，仍須觀察政策調整與經濟走向的影響。

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