經貿人士︰關稅2波衝擊 稅率仍可滾動調整

經貿人士表示，正常看待稅率數字，無論高低都可能再調整，關鍵是國內朝野團結、做好準備。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等關稅尚未出爐，資深經貿專家指出，台灣接下來要面對對等關稅與半導體232調查報告，兩波衝擊對台灣傳統產業、高科技等是全面來襲，又碰上國內政治氛圍不佳，他認為，需要朝野各黨團結，尤其民進黨內人士更應目標一致，否則台灣這兩波衝擊會大傷內政，對於稅率做好準備，無論數字高低，仍可能隨時滾動調整。

該專家指出，亞洲等多國的對等關稅均已出爐，而台灣關稅遲未出爐，除了對美投資承諾、市場開放等細節都還在努力協商外，要觀察台灣對美貿易順差狀況，去年台灣對美國貿易順差為739億美元，但今年上半年台灣對美貿易順差卻越來越大，這對我國談判造成沉重壓力。

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他也點出，台灣對美國汽車關稅調降、農產品開放等，一方面是政府要維持國家利益，但一方面也是美國關切議題，兩者之間權衡與影響都帶給執政黨壓力，因此黨內才需要更齊心團結，否則執政黨的處境只是更為艱難，而朝野也應在大罷免後合作，讓內政順利運轉、共同對抗關稅議題。

該專家也分析，對等關稅攸關我國機械、工具機等傳統產業生存，但232條款則是涵蓋台灣出口八成產品，衝擊伺服器、ICT等產品，尤其232半導體調查即將出爐，這2波衝擊免不了，專家提到，要關切不只是稅率，除了要比競爭對手中國、日本、韓國等還要低之外，未來半年新台幣匯率要一起納入，否則關稅稅率即使與競爭國相同，但升值幅度過大，產業還是會重擊。

而川普已表態要祭出200封關稅信，稅率可能10%、15%，台灣是否也能持樂觀態度期待?專家指出，稅率高低不會是一次性，從加拿大到日本等，哪個國家稅率不是一調再調，關稅只是川普用來達成戰略目的的武器，外界只要正常看待稅率數字，不論是黨內或是朝野都應團結、做好準備，隨時動態調整跟上才有利國內產業發展。

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