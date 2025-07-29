彭博：台灣投資人擁抱歐洲新歡 美元美債失寵了

彭博報導，台灣投資人正重新評估長期以來對美元資產投資的偏好，現在將賭注轉向歐洲。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，台灣投資人正重新評估長期以來對美元資產投資的偏好，現在將賭注轉向歐洲，這也是全球投資者撤離美元和美債的最新舉措。

彭博數據顯示，持有歐洲資產的台灣基金近期湧入大量投資，截至6月底，總值達新台幣137億元，為2019年以來最高。

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台灣證券投資信託暨顧問商業同業公會數據顯示，2025年上半年，台灣投資者也向海外專注於歐洲的基金注入了141億元，使總資產達到1348億元，創下2021年以來最大的半年註資規模。

同時，2025年上半年台灣投資美國基金總值減少5380億元，為彭博2003年統計以來最大半年跌幅；台灣投資美國海外基金總值減少1216億元，為2006年統計以來最大跌幅。

這一轉變對台灣投資機構者來說意義重大，此前這些投資法人在海外配置資金時一直壓倒性地押注美國。

台灣是美國國債的第11大海外持有者。根據美國財政部的數據，截至5月底，台灣投資人持有的美國公債總額為2929億美元（台幣8.7兆元）。這比4月減少59億美元（台幣1753億元），創下自2022年9月以來的最大月降幅。

美國總統川普的關稅攻勢、不斷擴大的預算赤字以及日益加劇的政治兩極化，促使包括台灣等亞洲主要出口經濟體尋求其他投資方式。

摩根大通資產管理公司（JPMorgan Asset Management）市場策略師林艾格尼絲（Agnes Lin）表示：「銀行和人壽保險公司等機構投資者正在迅速轉移資產。很明顯，他們制定長期分散配置的策略。」摩根大通資產管理公司管理著台灣最大的歐洲投資基金。

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