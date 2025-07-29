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債蛙有救了！大摩：2因素 喊買美債、空美元

2025/07/29 15:14

大摩警告，市場卻低估關稅對美經濟的潛在衝擊，建議投資人買進美債、賣出美元。（法新社）大摩警告，市場卻低估關稅對美經濟的潛在衝擊，建議投資人買進美債、賣出美元。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅8/1大限將至，摩根士丹利警告，第3季關稅將推高核心PCE（個人消費支出）通膨躍升至4.0%，而第4季GDP成長將降至僅0.2%，但市場卻低估關稅對美經濟的潛在衝擊，建議投資人買進美債、賣出美元，以對沖市場過度樂觀情緒，因為成長放緩可能令聯準會和投資人措手不及。

外媒報導，大摩在最新研究報告中指出，根據大摩經濟學家基準預測顯示，關稅將使美國經濟在第3季度推高通膨，核心PCE通膨率將第2季的2.3%躍升至第3季的4.0%，然後在第4季回落至2.9%。

而實質GDP成長將從第2季的2.1%大幅下滑至第3季的1.2%，第4季更是跌至僅0.2%的低水準。

值得注意的是，摩根士丹利經濟學家對2025年成長放緩的預測比聯準會FOMC參與者的中位數預測更為悲觀，儘管兩者對通膨和勞動市場路徑的預測相似。

大摩還在研報中稱，數據顯示，進口商在4月、5月和6月支付的新關稅達到了數10年來未見的水平。7月份的月度海關稅收似乎有望達到新高。

雖然進口商已支付部分關稅，但他們可能尚未將全部成本轉嫁給消費者。大摩認為，CEO信心代表了最重要的傳遞管道，CEO信心與經濟成長往往同步變化，兩者享有共生關係。

數據顯示，在4月宣佈"對等關稅"之後，CEO信心曾短暫接近淨悲觀區域，股市也短暫進入"失速區間"。

報告指出，雖然CEO信心和關稅向消費者價格的傳遞目前都未對美國經濟構成威脅，在這種情況下，反映在美股表現的投資人對未來的信心似乎是合理的。

但是，大摩仍然建議投資者買美債，空美元對抗關稅疲勞症。根據經濟學家的基準觀點，未來6個月經濟將經歷波瀾，這將推動美債殖利率走低，因為通膨減速雖然已被充分預期，但成長惡化可能讓聯準會和投資者措手不及。

大摩預計美元將伴隨美殖利益率下降而走弱，並強調如果增長放緩也讓CEO和股票投資者措手不及，股市可能再次進入"失速區間"。

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