最難訂Buffet「島語」 高雄店首日萬個座位秒殺

漢來美食「島語」高雄店，今天開幕首週訂位開放立刻秒殺，展現超高人氣。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食旗下超人氣自助餐品牌「島語」，南部首家分店高雄漢神店將於８月22日晚餐時段開幕，今日上午11點正式開放8月22-29日開幕首週線上訂位，上萬個座位不到1分鐘即全數訂罄。至9月底前線上搶先開放逾1萬個座位，也於5分鐘內全數訂滿，展現十足的超高人氣。

漢來美食表示，本次線上訂位僅開放部分座位，後續將再釋出電話訂位名額，但確切開放日期尚未出爐，想「搶鮮」的民眾可要密切關注了。

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島語為漢來美食旗下高端自助餐品牌，台北漢來店自2023年開幕以來，幾乎每天爆滿、一位難求，被網友號稱為「全台最難訂位Buffet」。

在廣大顧客的敲碗之下，今年終於在南部開立首間分店，島語高雄店位在高雄漢神百貨8樓，全廳656.8坪的寬敞空間可容納372席，相較台北店的280席高出3成之多。

除此之外，高雄店另增開「週五下午餐」時段，滿足更多顧客的用餐需求，餐價則與台北無異。平日午餐1490元、晚餐1790元，假日午餐1790元、晚餐2090元，下午餐則為1490元，訴求以中高價格享受精緻餐食與用餐體驗。

以「一島檯、一餐酒搭配」特色聞名的島語，在餐點精緻度上廣受顧客好評，高雄店也將供應漢來美食強打的海鮮，以及現點現做料理、現流鮮魚生魚片等，令高雄眾多饕客引頸期盼。

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