華爾街傳來驚人預測！黃金「這時」會衝上4000美元

在幾項因素支撐下，今年以來金價已上漲逾 25%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕資產管理公司「富達國際」（Fidelity International）最新預測，認為隨著聯準會之後降息以支撐美國經濟、美元下跌以及各國央行繼續增持黃金，黃金可能會在明年年底之前達到每盎司4000美元。

《彭博》報導，富達國際多元資產基金經理薩姆森（Ian Samson）表示，該公司仍然看好黃金，隨著金價從4月每盎司3500美元上方的歷史高點回落，一些跨資產投資組合最近增加了持倉。

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薩姆森受訪時稱：「我們之所以這麼做，是因為我們看到聯準會走向更偏鴿派的路徑越來越明確。」他補充說，有些基金在過去一年中，將原本 5% 的配置提高到兩倍。另一個考量是8月通常是市場表現偏弱的時期，因此進一步分散投資風險「是合理的」。

在幾項因素支撐下，今年以來金價已上漲逾 25%，但最近幾個月的期間，金價卻在相對窄幅區間內波動，隨著美國貿易談判出現進展，市場對最壞情況的擔憂有所降溫，避險需求略為減弱。

薩姆森說：「也許我們可以避免年初市場所描繪的那些末日場景，但最終，美國將對約 11% 的進口商品徵收大約 15% 的關稅」、「這是一筆相當可觀的加稅。可以預料它會拖慢經濟成長。」

聯準會官員本週將召開政策會議。雖然預計本次會議不會調整利率，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）可能面臨來自內部的異議聲音，包括理事沃勒（Christopher Waller）與監管副主席鮑曼（Michelle Bowman），他們傾向對疲弱的就業市場提供更多支持。

薩姆森指出，若美國經濟進一步放緩，聯準會內部的鴿派勢力將更有可能主導政策方向，而在經濟增長放緩的情況下，美元通常也會走軟。此外他也認為，任期將於明年 5 月屆滿的鮑爾，可能會被川普提名的繼任者取代，而這位繼任者「很可能會對降息更為支持」，因川普正持續施壓要求降息。

對不具孳息的黃金而言，美元疲弱與利率走低通常有利其表現。

薩姆森補充，各國央行可能會持續買進黃金，而尤其是在美國持續擴大的財政赤字背景下，也進一步強化了黃金作為實質資產的吸引力。

富達對金價的樂觀預測與高盛（Goldman Sachs）近幾季的看法一致，高盛同樣認為金價最終可能衝上每盎司 4000 美元。不過也有機構持較保守態度，如花旗（Citigroup）就預期金價將走弱。

現貨黃金目前報價約為每盎司 3310 美元。

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