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美股多頭攻勢帶動新上市ETF表現 7月009805績效居冠

2025/07/29 13:21

7月以來7檔績效買氣亮眼的新上市ETF表現。（記者吳欣恬翻攝）7月以來7檔績效買氣亮眼的新上市ETF表現。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美股7月以來多頭攻勢猛，帶動今年新上市ETF股價、買氣亮眼表現。根據CMoney統計，今年以來新上市的25檔ETF表現中，以新光美國電力基建（009805）近1個月績效強漲13.98%居冠。

券商財富管理主管表示，美股7月以來受惠企業財報穩健，以及美國可望和各國達成貿易協議所提振，帶動今年新上市ETF新兵中，多檔績效表現亮眼，申購買氣也同步激增。其中，被動ETF以009805表現出眾，7月以來出現績效、買氣雙升。

截至7月28日止，009805股價單日大漲3.67%，收在11.58元，再創歷史新高，成交量也暴增逾1.1萬張。自7月以來ETF單位數更出現連續8日淨增加，成長逾23%。

009805涵蓋美國重點電力企業，也包含其他電力基礎建設，例如: 電網、儲能，以及資料中心冷卻散熱系統。

009805經理人劉恆誌表示，美國川普總統2025年「讓美國再次偉大」火力全開，7月23日已在AI峰會公布的AI行動計畫，預估未來美國將放寬AI監管、擴大能源，鎖定AI能源自主化，作為新國家安全計畫，政策配套將強力釋放電力、核能等美國能源基建投資商機大開，有望助攻美國電力基建類股持續向上表現。

新光投信指出，美對中AI晶片解禁後，美爭奪AI世界霸主企圖越燒越旺，著眼AI下一步商業化，實際應用階段將帶動實體AI蓬勃發展。

其中，推動實體AI不可或缺的電力基建，更是構建未來AI世界的重中之重，成為美股下半年多頭的新支柱，建議投資人中長期投資美股，可以優先鎖定電力基建ETF， 掌握能源轉型與基礎設施升級的雙重契機。

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