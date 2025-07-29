輝達改變中國庫存策略 ! 向台積電追加30萬顆H20訂單 路透曝原因

外媒指出，中國客戶需求強勁，輝達向台積電訂購了30萬片H20晶片。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，輝達（NVIDIA）上週向台積電（TSMC）訂購了30萬顆H20晶片。《路透》引述兩位知情人士消息，由於中國市場需求強勁，輝達決定不再僅依賴現有庫存，改為重新下單生產。

消息人士稱，美國商務部尚未批准出口許可證。

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內文指出，美國川普政府本月稍早放行輝達恢復向中國銷售H20 GPU，撤回了4月實施的實質禁令，原先該禁令是出於國安考量，旨在禁止中國取得先進人工智慧 （AI） 晶片。

輝達在2023年底美國對 AI 晶片出口祭出限制後，專為中國市場打造H20晶片。該晶片的運算能力低於輝達在中國以外市場銷售的 H100 與新一代 Blackwell 系列。

消息人士表示，台積電的新訂單將加上目前約60萬至70萬顆的庫存量。根據美國研究機構 SemiAnalysis估計，輝達在2024年售出約100萬顆H20晶片。

輝達執行長黃仁勳本月訪問北京時曾表示，是否重新啟動 H20 生產，將取決於收到的訂單數量，並補充稱，一旦決定重啟，供應鏈需要 9 個月時間恢復。

黃仁勳訪中後，《The Information》報導稱，輝達告訴客戶目前H20庫存有限，短期內並無重啟晶圓生產計畫。但輝達仍需取得美國政府的出口許可才能出貨H20晶片。輝達曾在7月中旬表示，已獲當局承諾即將核發許可。

消息人士指出，輝達要求有意購買H20晶片的中國企業提供新文件，包括最終客戶的預估訂購數量。

川普政府表示，恢復H20晶片對中銷售，是與中國就稀土磁鐵談判的一部分。稀土是多種產業的關鍵原料，中國近期已限制其出口，使貿易戰升溫。而這項決定在美國國會引發兩黨議員批評，擔心中國取得H20晶片將削弱美國在AI技術領先的努力。

輝達及部分業者則主張，維持中國對其晶片的興趣具戰略意義，因為這些晶片與輝達自家軟體工具相容，有助於維繫開發者生態系，避免中國全面轉向華為等競爭對手。

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