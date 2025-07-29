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特斯拉AI 6晶片回頭下單三星 郭明錤這樣看

2025/07/29 12:50

特斯拉執行長馬斯克證實，公司與三星電子簽下165億美元車用晶片訂單。（示意圖，路透）特斯拉執行長馬斯克證實，公司與三星電子簽下165億美元車用晶片訂單。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）週一（28日）證實與南韓三星電子（Samsung）簽下165億美元（約新台幣4903億元）車用晶片訂單，AI 6車用晶片2奈米製程重回三星懷抱，但AI 5仍採用台積電（2330）代工。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，認為這對特斯拉來來說是一個很好的機會，除了能用極低的成本實際參與晶圓代工業務，提升晶片設計的能力外，還能因更熟悉製造know-how，掌控對晶圓廠的議價權。

對於特斯拉AI 6晶片回頭下單三星電子，郭明錤週二（29日）稍早在社交平台X發文表示看法，認為對馬斯克與特斯拉來說，這是一個很好的機會，因為他們能用極低的成本實際參與晶圓代工業務，這是台積電不可能允許的。

郭明錤認為，特斯拉不僅可藉此提升晶片設計的能力，還能因更熟悉製造know-how掌控對晶圓廠的議價權。未來馬斯克的旗下事業只會使用更多更先進的晶片，長期來看，掌握更多晶片製造的核心技術是一種策略優勢。

郭明錤還指出，特斯拉AI 6晶片目前預計在2027量產，將採用三星的2奈米 （SF2） 先進製程。SF2目前的良率40-45%，低於台積電N2的70%以上與英特爾18A的50-55%。馬斯克的執行力無庸置疑，且SF2因採用與SF3相同的GAA技術故有利量產，但即便如此，還是很難預測三星能否用SF2順利如期量產AI 6。

郭明錤認為，如果AI 6生產不如預期，對特斯拉最壞的狀況就是將訂單轉回台積電，並承受AI 6延期帶來的影響，但特斯拉在真實世界AI的優勢應可顯著降低AI 6延期的風險，且馬斯克與特斯拉仍可受惠於提升晶片設計能力與晶圓製造know-how。

對三星電子來說，反正最壞就現在這樣，也不會更差，因此不仿一試。所以這樣的合作，郭明錤認為，對雙方來說都是風險可控，而一但成功雙方都會顯著受益。

郭明錤稱，若AI 6能順利量產，則晶片設計與製造將是馬斯克旗下事業未來的核心競爭優勢，更彈性規劃且成本更低。對三星電子而言，雖不見得能在先進製程全面追趕台積電，但至少也找出了讓客戶參與製造的新商業模式。

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