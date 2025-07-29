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電價大漲 控管建築物能耗成企業優先選項

2025/07/29 12:17

仲量聯行指出，建築物３大主要耗能設備包括空調、電梯以及照明等。（記者徐義平攝）仲量聯行指出，建築物３大主要耗能設備包括空調、電梯以及照明等。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕4月起電價平均漲幅24%，高壓、特高壓更大幅調漲45%，在在都使得企業能源成本支出攀升，控管能耗費用以及節能減碳成了企業優先選項，因此，有商仲業者針對建築物研發出「數據驅動-AI空調智慧化模型」，近期更導入外商半導體設備大廠，預估每年可減碳126公噸、節電25萬度，且回收期僅4.8年。

仲量聯行指出，建築物三大主要耗能設備包括空調、電梯以及照明等，其中又以空調耗能最為顯著，粗估占整個建築物總耗能比重約40%至50%，在老舊建物上空調耗能比重更高達57%。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信指出，面對氣候變遷與電價飆升挑戰，房地產的綠色轉型趨勢不再僅限於科技業和頂級商業辦公大樓，更從供應鏈廠房、購物中心、醫療機構，甚至到旅宿業者等，都面臨節能減碳的需求，尤其從空調節能著手，是有效降低建築整體能耗的關鍵。

而該商仲推出的「數據驅動-AI 空調智慧化模型」，就是從空調節能切入，透過AI演算法與時間序列分析技術，建立能源基準並進行預測與控溫，並依據即時與歷史數據，自動調節空調負載，企圖解決空間「忽冷忽熱」與能耗過高等問題。

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