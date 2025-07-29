晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元反彈、等待關稅掀牌！新台幣重貶逾1角 暫收29.653元

2025/07/29 12:15

美元反彈、等待關稅掀牌！新台幣重貶逾1角 ，暫收29.653元（記者陳梅英攝）美元反彈、等待關稅掀牌！新台幣重貶逾1角 ，暫收29.653元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國與日本、歐盟相繼達成貿易協議，不確定性降低，提振市場信心，美元大舉反彈，而台灣關稅稅率尚未公布，還面臨美國半導體調查報告與外資股利匯出壓力，新台幣兌美元匯率在昨日貶破29.5元關卡後，今早持續走弱，再貶破29.6元價位，中午暫時收在29.653元、貶值1.3角，台北外匯經紀公司成交量8.53億美元。

台股今早在台積電盤中翻黑下跌點擴大，目前下跌逾200點。新台幣匯價一早反應美元反彈，以29.57元、貶值4.7分開出，最低觸及29.654元。

午後觀察出口商是否進場拋匯，匯銀人士預期，出口商月底有拋匯需求，但外資在8月中之前股利匯出將對台幣走勢帶來壓力，預估在外資匯出與出口商月底結匯拉鋸下，短線新台幣匯價可能在 29.5~29.7元間震盪。

觀察主要亞幣，日圓兌美元匯率從美日達成協議後一路走貶，早盤最低觸及148.7，逼近149。市場關注本週日本央行與聯準會利率會議。

匯銀人士指出，日本輸美關稅雖降至15%，但承諾投資美國5000億美元，對日本財政帶來壓力，而日本執政聯盟在參議院慘敗恐影響後續政策推行，日本央行本週開會預計仍將按兵不動，在日本沒有進一步升息動作下，美國經濟表現相對穩健，市場預期資金將持續流向美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財