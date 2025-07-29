美元反彈、等待關稅掀牌！新台幣重貶逾1角 ，暫收29.653元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國與日本、歐盟相繼達成貿易協議，不確定性降低，提振市場信心，美元大舉反彈，而台灣關稅稅率尚未公布，還面臨美國半導體調查報告與外資股利匯出壓力，新台幣兌美元匯率在昨日貶破29.5元關卡後，今早持續走弱，再貶破29.6元價位，中午暫時收在29.653元、貶值1.3角，台北外匯經紀公司成交量8.53億美元。

台股今早在台積電盤中翻黑下跌點擴大，目前下跌逾200點。新台幣匯價一早反應美元反彈，以29.57元、貶值4.7分開出，最低觸及29.654元。

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午後觀察出口商是否進場拋匯，匯銀人士預期，出口商月底有拋匯需求，但外資在8月中之前股利匯出將對台幣走勢帶來壓力，預估在外資匯出與出口商月底結匯拉鋸下，短線新台幣匯價可能在 29.5~29.7元間震盪。

觀察主要亞幣，日圓兌美元匯率從美日達成協議後一路走貶，早盤最低觸及148.7，逼近149。市場關注本週日本央行與聯準會利率會議。

匯銀人士指出，日本輸美關稅雖降至15%，但承諾投資美國5000億美元，對日本財政帶來壓力，而日本執政聯盟在參議院慘敗恐影響後續政策推行，日本央行本週開會預計仍將按兵不動，在日本沒有進一步升息動作下，美國經濟表現相對穩健，市場預期資金將持續流向美元。

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