台新新光金控捐款千萬 助丹娜絲風災災後重建

台新新光金控今（29）日宣布捐款新臺幣1,000萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近期受颱風及西南氣流影響導致連日豪雨，使得臺灣中南部出現嚴重淹水、房屋破損等情事。台新新光金控今（29）日宣布捐款新臺幣1000萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

為協助民眾進行災後重建，台新新光金控旗下銀行子公司台新銀行，針對既有放款客戶，因天然/特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

請繼續往下閱讀...

台新新光金控旗下人壽子公司新光人壽表示，針對受災地區保戶提供「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等服務，保戶可直接至全國各地客戶服務櫃檯（據點明細請洽新光人壽官方網站）或主動洽詢業務服務人員申請前述5項服務，有相關問題亦可洽詢新光人壽客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

台新新光金控另1家人壽子公司台新人壽，針對此次受災保戶啟動關懷機制，保戶可自災害發生日起三個月為止之新申請保單借款，可減免前六個月利息；受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，則免收六個月保單借款利息。保戶申請保單補發亦免收工本費。

此外，保單應繳日在本次災害發生日起3個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後3個月；保戶如有理賠需求，也將優先處理以協助完成快速理賠。

台新新光金控秉持「取之於社會、用之於社會」的行善公益精神，善盡企業社會責任，針對近期天災釀成的重大災情捐款新臺幣1000萬元，盼能為受災區域提供即時援助，幫助災民儘早恢復日常生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法