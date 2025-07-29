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焦點股》安集：搭上無人機 買盤簇湧

2025/07/29 11:52

無人機概念股起飛，安集近5日股價大漲兩成。（擷取自官網）無人機概念股起飛，安集近5日股價大漲兩成。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕無人機題材走強，跨足無人機零組件的太陽能模組廠安集（6477）近5日股價表現強勢，累積漲幅逾2成，今（29）日開盤後一度來到最高點34.95元、漲幅近9%，截至11:29分為止，安集股價上漲1.85元、暫報33.9元、漲幅達5.77%，成交量超過6500張。

無人機概念股近日股價表現亮麗，今日雷虎（8033）帶頭衝上漲停，攸泰科技（6928）、中光電（5371）、安集也跟上，漲幅都在5%以上。

安集除太陽能模組產品外，去年則透過金屬3D列印業務成功開發商用無人載具系列產品，更與翔大合資成立集翔電子動力公司，生產無人機零組件，產品包含飛控系統、無刷馬達、電子調速器、遙控器、充電器、模擬器等，適用於消費型、工業型以及軍用等多元市場應用，安集也指出，集翔的生產組裝線已完成，今年下半年開始試產，期待能成為安集業務的另一支柱。

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