有線電視業者組團搶寬頻網路大餅破局 中華電信穩居龍頭

中華電信穩坐寬頻網路龍頭寶座。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕富邦集團董事長蔡明忠月前籌組寬頻網路聯軍，與中華電信搶寬頻市場大餅，但市場傳出恐破局的情形下，中華電信仍將持續坐穩國內寬頻網路龍頭寶座。

中華電信寬頻網路布建全台，而有線電視業者則是分區經營，據指出，擁有台灣大、凱擘有線電視的富邦集團，希望籌組寬頻網路聯軍，在全台都有合作夥伴下，可以拿下縣市政府、企業用戶。但在籌組不利下，中華電信可以老神在在，穩坐寬頻網路老大。

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根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，今年第1季全台有線電視訂戶數433.48萬戶，但市場人士認為，在有線電視剪線潮持續，明年恐將跌破400萬戶。

而中華電信截至2025年3月底，中華電信寬頻客戶數為443萬，較去年同期增加0.8%；HiNet寬頻客戶數為375萬，較去年同期增加1.4%。第1季整體固網寬頻營收為114.6億元，增加2.5%，固網寬頻ARPU為798元，較去年同期增加2.1%。值得注意的是，中華電信最新資料顯示， 5月份寬頻ARPU（每戶平均收入）達807元，300Mbps以上的高速用戶數首次突破160萬戶，顯示市場對高速上網服務的需求持續攀升。

另外，中華電信6月攜手全球電信設備領導廠商Nokia，率先於國內完成 50G PON（50 Gigabit Passive Optical Network）高速寬頻接取網路技術升級與領先驗證，為台灣邁入全光纖超高速寬頻時代奠定新里程碑。中華電信指出，50G PON技術能有效降低延遲、提升傳輸效率，進一步滿足新一代智慧家庭、4K/8K 超高畫質串流、AR/VR/MR、雲端運算、企業專網、AI創新應用對於高頻寬及低延遲的需求。此次驗證不僅彰顯了中華電信在光纖網路技術上的領先地位，更標誌著台灣在全球通訊技術領域的重要進展。

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