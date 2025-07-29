焦點股》事欣科：博弈設備大單回流 逆風大漲

法人看好，事欣科新產能將強化其在航太與國防產業的製造能力，並有助於搶攻美國擴大國防預算下的商機。（事欣科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）受惠於博弈設備大單回流、墨西哥新廠年底投產、以及成功切入波音無人機供應鏈，下半年展望正向，激勵今日盤中股價高點觸及51.9元，一度大漲8.57%，截至上午10時26分暫報50.1元，漲幅4.81%，成交量2萬2628張。

法人預估，事欣科2025年下半年營收將較上半年增加約五成，成長來源包括博弈產品交貨高峰及波音無人機開始出貨。事欣科長期聚焦於利基型電子製造服務（EMS），擁有北美在地製造據點與多項國際航太與國防產業認證，未來兩至三年可望受惠於美國製造回流趨勢與美中無人機銷售限制下的訂單轉移效應。

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同時，事欣科專注於100%美國製造的工業電腦與國防供應鏈，有望持續拓展市佔。法人指出，透過優化產品組合、改善成本結構，事欣科毛利率有望提升至19.3%，優於目前水準，財務體質亦有明顯起色，為長期營收與獲利成長打下基礎，整體來看，該公司也對未來營運表現維持樂觀看法。

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