網傳新關稅即將出爐大盤急殺 法人咸認免驚

大盤急殺、網傳新關稅即將出爐，法人咸認免驚。（擷取自經濟部國貿署網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕對等關稅宣判在即，再加上半導體232條款調查報告即將出爐，台股盤中傳出關稅即將公告，權值王台積電（2330）下殺至1125元、拖累大盤下跌逾300點，不過，法人咸認，就算稅率比預期高也還有談判空間，投資人不用太擔心。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，目前市場預期7月底將完成半導體232條款調查報告，之後川普會依據報告設定關稅，而範圍從上游材料、成熟與先進製程晶片、半導體設備、零組件等，甚至到下游組裝等產品都可能入列，預估若課徵半導體關稅後，應不會再額外加徵對等關稅。

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黃新迪認為，台灣企業應已針對半導體232條款進行沙盤推演，投資市場不至於需要過度憂慮，若屆時宣告稅率偏高，反而具有談判的空間，因此即使出現短線拉回，應視為良好買點，而若宣告稅率低，反而有望被市場解讀為不確定因素塵埃落定，帶動台股利空出盡表現。

元大投顧也說，美國啟動232條款調查包括半導體、藥品、重卡與關鍵礦產等，一旦倘認定進口產品造成美國國安威脅，美國總統具有對該產品進口採取調整措施的裁量權，包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施，未來仍可能面臨新一波高額關稅壓力，如同已結束調查的鋼鐵及鋁、汽車及零組件、銅，皆被課徵25-50%不等的關稅。

不過，元大投顧認為，從美國願意給予製藥1年到1年半的搬廠期，顯見對於目前在美國產能仍然有限的電子相關供應鏈的關稅生效，應該會有更長的時間，投資人不必過於悲觀。

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