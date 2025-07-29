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焦點股》神達：賣壓出籠 盤中急墜再反彈

2025/07/29 10:27

法人預期，神達位於新竹、美國與越南的新廠即將加入生產行列，有助提升營運效率與產出效益。（資料照）法人預期，神達位於新竹、美國與越南的新廠即將加入生產行列，有助提升營運效率與產出效益。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達（3706）受惠於旗下AI伺服器事業展望正向，今日股價盤中高點觸及77.2元，一度小漲1.84%，不料後來賣壓出籠導致股價急墜，股價下探74.1元，高低振幅4.18%，截至上午10時11分暫報74.9元，跌幅1.19%，成交量3萬8522張。

法人指出，神達營運動能受惠於AI伺服器與超大規模雲端資料中心需求持續推升，預期自家品牌伺服器可望憑藉在二線雲端服務供應商的客製化優勢，進一步擴大全球市占率。未來幾年，神達將著重提升產品附加價值與深化客戶關係，以優化毛利結構，確保在快速變化的科技市場中維持競爭力。

此外，神達位於新竹、美國與越南的新廠即將加入生產行列，法人預期有助提升營運效率與產出效益。短期雖面臨AI熱潮下產能滿載挑戰，長期則可望藉由新產能支撐業務擴張。隨著客戶需求與市場變遷，神達需持續導入前瞻性產品與策略以鞏固競爭優勢，同時優化財務體質，為未來營收與獲利增長奠定基礎。

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