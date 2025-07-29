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美國車主壓力加劇 ! 新車均價10年漲63％ 外媒曝川普任內將刷新高

2025/07/29 13:06

外媒指出，川普的貿易協議可能會使新車平均價格遠超過5萬美元。（資料照）外媒指出，川普的貿易協議可能會使新車平均價格遠超過5萬美元。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲與日本是美國汽車及零組件的重要進口來源，進口稅上升勢必讓車成本全面提高。根據《凱利藍皮書》（Kelley Blue Book）數據，新車的平均售價接近4.9萬美元（約新台幣145萬元），相較10年前僅3萬美元（約新台幣89萬元）的價格成長逾63%。川普的關稅一旦完全計入價格，可能會使成本增加3000美元（約新台幣8.9萬元）或更多。

外媒指出，廉價車型的成本漲幅較小，豪華車型的成本漲幅較大，這些進口稅可能需要幾個月的時間才能在供應鏈中發揮作用，但除非出現經濟衰退嚴重打擊需求，否則汽車價格在川普第二任期內肯定會創下新高。

美國市面上相當多熱銷車款來自海外，如日本的Subaru Impreza、Toyota Prius、Mazda Miata，歐洲的Audi、BMW、Mercedes與Volkswagen Golf，南韓的Hyundai Elantra與Kia Soul等，這些車款將全面納入15%新稅制。

墨西哥與加拿大雖尚未完成新協議，但若產品未達特定在地含量，也將面臨25%的懲罰性關稅。值得注意的是，美國每年售出的1600萬輛新車中，進口車佔比高達46%，尤其是平價經濟車幾乎全仰賴進口。

耶魯大學預算實驗室曾在今年初預估，若對所有進口車徵收25%關稅，平均車價將上漲6400美元（約新台幣19萬元）；即使目前稅率僅15%，漲幅也不容小覷。儘管部分車廠可能會吸收部分成本以維持競爭力，但最終仍難免會轉嫁至消費者，畢竟股東對獲利的期待不容妥協。

近期美國總統川普與日本、歐盟達成的新貿易協議15%，為過去起伏不定的關稅政策帶來一絲穩定，但這仍代表稅負將上升。據報導，目前川普仍與加拿大、墨西哥和南韓等其他主要汽車進口國達成貿易協議，此協議結果恐將進一步推高新車價格。

外媒指出，10年前美國的新車均價僅3萬美元，但現在新車價格飆升，背後有多重原因，包括美國人偏好大型皮卡與SUV、車廠逐步淘汰小型經濟車、數位設備大幅增加，以及電動化投資雖然龐大卻尚未普遍獲利。

此外，新冠肺炎疫情加劇供應鏈混亂、零件短缺、非都市地區用車需求增加，也推升車市通膨，連帶帶動二手車與保險費用雙雙上揚。儘管油價稍有回落，但整體用車成本依舊處於高檔。

現今，因川普關稅政策，導致美國車廠通用（GM）與Stellantis已在財報中坦承第2季因關稅壓縮利潤，福特（Ford）亦可能在7月30日的財報中重申類似觀點。同時，川普也針對鋼鐵與鋁材祭出高達50%的進口稅，這些都是造車核心原料，也將進一步拉高新車成本。

外媒指出，儘管目前車價雖尚未全面上調，但並不表示車主可高枕無憂。根據Cox Automotive與穆迪分析指出，美國車主買一台新車的負擔，從2022年的42週薪水下降至目前的37週，雖略有改善，但實質成本卻比2012至2021年平均高出約一成。

專家直言，車廠將關稅成本轉嫁給消費者，只是時間問題。根據歷史經驗顯示，美國消費者最終將承擔大部分成本。

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