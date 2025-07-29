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超越中國！印度首度成為美國智慧手機最大來源國

2025/07/29 10:43

蘋果積極轉移iPhone組裝業務，印度首度成為美國智慧手機最大來源國。（美聯社資料照）蘋果積極轉移iPhone組裝業務，印度首度成為美國智慧手機最大來源國。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國科技大廠蘋果（Apple）積極將iPhone組裝業務轉移到印度之後，印度已正式超越中國，成為美國智慧手機市場最主要的產地。

《彭博》報導，根據Canalys數據，今年4到6月，印度首次成為美國智慧手機最大來源國，佔據了44％的市場；作為三星電子（Samsung Electronics）主要生產基地的越南則位居第2，市佔為30％；中國製商品在美國智慧手機總出貨量的佔比則從1年前的60％以上銳減至25％。

Canalys研究人員表示，這一趨勢反映出蘋果正在擴大印度的產量，以及智慧手機製造商「在關稅擔憂下提前補充庫存」。上1季，印度製造的設備數量比去年同期增加了2倍多，不過蘋果對美iPhone出貨下降了11％，反映出今年稍早為了囤貨而異常高漲的出貨量，隨著出貨恢復正常模式，數據出現明顯的波動。

Canalys資深分析師比約霍德夫（Runar Bjorhovde）指出，蘋果在Q1末迅速增加了庫存，並力求在Q2保持這一水位，然而，儘管供應商提前準備了庫存，但市場僅成長1％，這表明在日益緊張的經濟環境下，需求依然疲軟。

為了降低關稅和地緣政治緊張局勢帶來的風險，蘋果和同行一直在將生產轉移到印度、越南等國家。此舉引發美國總統川普（Donald Trump）的不滿，持續喊話要企業將製造業轉移回美國本土。

蘋果目前大部份的iPhone仍在中國生產，該公司在美國沒有智慧手機生產基地，不過，蘋果已承諾將在美國本土僱用更多員工，並在未來4年內投資美國5000億美元（約新台幣14.8兆元）。

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