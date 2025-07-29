波克夏擬減持3分之1 VeriSign持股 套現370億元

巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）減持網路服務供應商「威瑞信（VeriSign）」股票。（示意圖美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）計畫出售其所持有網路服務供應商「VeriSign」3分之1的持股，預估將實現高達12.5億美元（約新台幣370億元）的投資收益。

綜合媒體報導，波克夏海瑟威計畫透過承銷的2次發行，以每股285美元（約新台幣8439元）的價格出售約430萬股VeriSign股票。以目前定價區間計算，相較VeriSign28日收盤價（305.98美元，約新台幣9060元）折讓最多可達6.9%。

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根據公開說明書，波克夏海瑟威自2012年起持有VeriSign股票，該年VeriSign股價最高為每股49.5美元，若與此次出售價格285美元相比，帳面獲利相當可觀。

根據監管文件顯示，截至3月31日，波克夏海瑟威持有1329萬股VeriSign股票，約佔VeriSign公司股份的14.2%。

報導指出，波克夏海瑟威對VeriSign的持股比率將在此次出收後降至9.6%，剩餘持股也將面臨為期1年的禁售期限制。

上述消息一出，VeriSign週一（28日）盤後股價一度重挫7.5%，最低觸及每股283美元。

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