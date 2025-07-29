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高雄市房屋買賣平均面積 10年縮水逾8坪

2025/07/29 10:29

高雄市房屋買賣移轉面積10年來縮水8坪以上。（記者侯承旭攝）高雄市房屋買賣移轉面積10年來縮水8坪以上。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕隨著少子化趨勢與房價不斷攀高，高雄市房屋買賣成交的平均面積呈現逐年縮水趨勢，10年來平均面積少了8坪以上。

根據內政部不動產資訊平台統計，2015年第1季時，高雄市房屋買賣平均移轉面積為40.73坪，到了今年第1季時，房屋買賣平均移轉面積只剩下32.48坪，10年來縮水了8.25坪，減幅約20%。今年第1季高雄市房屋買賣平均移轉面積小於30坪的行政區達6個，以前金區24.48，苓雅區25.88坪居次，都是高雄市的核心區域。

2015年第1季高雄市設有戶籍住宅之平均人口數是3.27人，到了今年第1季時平均人口數只剩2.79人，家庭規模明顯「迷你化」。同時間，高雄市買賣契約價格平均單價每坪從16.83萬元漲至27.07萬元，每坪單價上漲逾10萬元。

房仲人士分析，除了高房價與少子化，近幾年建商在市區大舉興建小宅產品，也進一步加速了房屋買賣面積縮水的趨勢。

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