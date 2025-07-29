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關稅高低取決市場開放 謝金河：台灣恐沒太多堅持空間

2025/07/29 10:23

謝金河指出，關稅稅率高低在於開放市場，從這角度來看，「台灣恐怕沒有太多堅持的空間」。（資料照）謝金河指出，關稅稅率高低在於開放市場，從這角度來看，「台灣恐怕沒有太多堅持的空間」。（資料照）

高嘉和／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在4月2日「解放日」活動期間宣布的對等關稅措施，將於8月1日如期生效，目前台灣的關稅稅率尚未被公布，行政院副院長鄭麗君也在美持續磋商。財信傳媒董事長謝金河28日在臉書發文指出，關稅稅率高低在於開放市場，像是歐盟和日本都一樣，從這角度來看，「台灣恐怕沒有太多堅持的空間」。

謝金河提到，在大罷免前成為政治攻防的關稅可能即將攤牌，並非是民進黨政府故意蓋牌，可能是台灣「有一些堅持」，讓關稅談判進展緩慢，但台灣可能會比南韓、印度早些達成恊議。

謝金河認為，關稅稅率高低在於開放市場，像是歐盟和日本都一樣，從這角度來看，「台灣恐怕沒有太多堅持的空間」，不論多會談判，不開放市場一定會迎來高關稅，就像川普出訪蘇格蘭時盛讚澳洲開放美牛，其實也是在說給其他國家聽。

謝金河提到，台灣的首席談判代表是行政院副院長鄭麗君，鄭的口風很緊，國人都不知道談判內容，謝認為，如果能適當揭露一些資訊，讓大家一起參與，一旦衝擊到來，大家會比較手心理準備。謝金河觀察，從川普4月2日宣布對等關稅迄今，關稅一定是川普說了算，從不假手他人。還有，關稅不會一槍斃命，一定有討價還價空間。看懂川普遊戲規則後，關稅撞擊力會減弱。

而除了關稅之外，美國商務部今年4月以國家安全名義，依「貿易擴張法」第232條規定，對進口半導體展開調查。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）27日表示，將在兩週內公布調查結果。

謝金河提到，接下來台灣面對的兩道習題，除了關稅，另一項就是盧特尼克主導的232條款，這兩天美國財長貝森特（Scott Bessent ）受訪時提到台積電美國設廠阻力重重，主動要幫台積電鬆綁。謝認為，232的衝擊可能更甚於關稅，接下來就是大家期盼的放榜時刻。

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