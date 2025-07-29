焦點股》中鼎：196億元應收帳款有解？跳空漲停

中鼎董事長楊宗興。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕統包工程大廠中鼎（9933）今（29）早召開重大訊息記者會指出，子公司中鼎美國所承攬之BKRF公司工程，業主BKRF之母公司GCEH，法院確定通過GCEH的重整計畫。中鼎並指出，BKRF工廠已順利正式生產，目前產能介於每日產製8500桶到9000桶再生柴油，產品亦已順利銷售。

中鼎受此消息激勵，今日股價跳空漲停來到31.05元，創3個多月來新高，但早盤漲停打開，截至9:23分，中鼎股價暫報30.65元、漲幅逾8%，成交量逾6千張。

請繼續往下閱讀...

中鼎指出，法院通過的重整計畫與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認，如能完成且其他行政程序可順利進行，預計重整計畫可望於2025年8月中旬以前生效，待生效日確定後中鼎美國會再行公告。

中鼎表示，目前已由專業鑑價公司進行應收帳款預期可回收金額評估，後續會依據其所評估之可回收金額，按會計原則衡量是否需增列預期信用減損損失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法