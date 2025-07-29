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星展報告：3大關鍵企業財務策略重整 台灣半導體供應鏈居戰略核心

2025/07/29 09:33

面對通膨壓力、關稅政策轉向、地緣政治風險升溫與全球航運受阻等多重挑戰，台灣企業正面臨高度不確定的營運環境。（示意圖，法新社）面對通膨壓力、關稅政策轉向、地緣政治風險升溫與全球航運受阻等多重挑戰，台灣企業正面臨高度不確定的營運環境。（示意圖，法新社）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對地緣政治風險升溫、供應鏈重組與全球貿易秩序變動，星展集團最新發布的 《新局勢，新機運》（New Realities, New Possibilities）全球調查報告指出，企業正積極重整其財務策略，其中「數據導向財務洞察（financial intelligence）」、「流動性和外匯管理」、「提升營運資金效率」成為未來5年提升財務韌性的核心關鍵。

此次星展銀行（DBS）與EY合作，調查彙整來自14個市場、7 大產業共800位高階財務決策者的觀點，涵蓋對象包括財務長與財務主管。為掌握美國最新關稅政策對企業策略可能帶來的影響，特將受訪者分為2組，分別於4月政策公告前與公告後進行問卷調查。

財務策略優先順序重整 聚焦資金管理與數位韌性

調查顯示，未來5年內，企業將「數據導向財務洞察」視為首要任務，約74%的財務主管，尤其關注數據視覺化與安全監控工具的應用，因這些工具將協助財務決策者在市場前景不明時，更快釐清情勢、預判風險，進而更精準地預測現金流管理，並制定前瞻性的資本戰略。

值得注意的是，「流動性與外匯管理」重要性顯著攀升，由原先名列最末躍至第二位，顯示企業因應美國關稅政策，可能引發的市場波動、前期成本上升與潛在庫存壓力，著手強化財務穩定性，逾半數受訪企業正積極導入更具創新的作法，包括：整合型支付系統、區塊鏈應用，以及設立區域財資中心（Regional Treasury Centre）。

「提升營運資金效率」亦為三大財務策略重點之一，企業已意識到在追求財務報酬的同時，也須兼顧財務靈活度，約69%的受訪企業指出，正評估運用生成式 AI技術，改善庫存管理預測，縮短過長的應收帳款週期，提升資金周轉效率與現金轉換能力 。

國際準則合規壓力升溫 半數企業加速永續轉型

推動綠色倡議並符合永續準則，仍為全球企業的重要目標。調查顯示，全球約半數企業正尋求各式方式深化永續發展，其中包括使用數位工具加強ESG揭露的嚴謹性（77%）、與 ESG 生態網絡建立合作夥伴關係（64%），以及採用永續貿易融資方案（63%）；而台灣企業因應國際客戶對合規和減碳的嚴格要求，也反映著同樣的趨勢，其中積極與 ESG 生態網絡合作的比例更高達 83%，顯示台灣在推動綠色轉型上承受更大的壓力。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有指出，動盪的經濟環境顛覆了全球貿易模式，於此同時，永續也儼然成為企業的重要命題，企業財務營運須展現更高的敏捷與韌性以適應這些新的局勢。台灣企業應檢視供應鏈佈局與資金配置，強化風險管控機制並持續投入永續倡議以維持競爭力，而星展銀行（台灣）提供策略性與支援永續的金融解決方案，協助客戶在多變環境中做出前瞻布局。

多重挑戰下展現策略應變能力　台灣半導體穩居關鍵地位

面對通膨壓力、關稅政策轉向、地緣政治風險升溫與全球航運受阻等多重挑戰，台灣企業正面臨高度不確定的營運環境。作為出口導向型經濟體，美國為台灣主要貿易夥伴之一，預估關稅上調將使對美出口減少逾兩成。另一方面，紅海危機導致主要航運商改道好望角，推升運費並延誤貨期，進一步衝擊供應鏈穩定。 因此，儘管台灣 2024 年出口年增 9.9%，但貿易緊張與關稅不確定性，將促使財務決策者強化營運的靈活度，並加速海外佈局，尤其是擴展至東南亞與歐洲市場，以分散供應鏈，減少對單一市場依賴。雖然外部挑戰重重，台灣在全球科技與半導體供應鏈的關鍵地位依然穩固，持續吸引企業投入自動化、人工智慧與數據分析等數位技術，以增強風險管理、提升應變能力，進一步鞏固長期優勢地位。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，面對瞬息萬變的局勢，現代的財務長和財務主管不再只是資產負債表的守護者，更扮演多面向的角色，成為企業不可或缺的策略夥伴，協助企業厚植韌性和敏捷度，保持競爭優勢。 我們很樂意分享此次調查結果，呈現台灣財務決策部門如何為企業創造策略價值，並期盼能啟發更多實際行動和深度的對話。

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