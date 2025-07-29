仍被台積電遠甩！三星吃特斯拉肥單背後殘忍真相曝

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）證實與三星（Samsung）簽下165億美元車用晶片訂單。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）28日證實與三星電子（Samsung）簽下165億美元（約新台幣4896億元）車用晶片訂單，AI 6車用晶片2奈米製程重回三星懷抱，但AI 5仍採用台積電（2330）代工，但《金融時報》認為，這並不足以推動三星復甦，三星的晶片代工業務幾乎被競爭對手台積電（2330）甩在身後。

《金融時報》報導，特斯拉執行長馬斯克28日證實，已經與三星電子簽署165億美元（約台幣4865億）的半導體合約，這也三星晶圓代工史上最大筆訂單。

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報導表示，三星近幾季財報令人失望，不僅在高頻寬記憶體（HBM）方面落後，讓市佔落後SK海力士，代工晶片業務也幾乎完全被台積電吃下。根據TrendForce的數據，台積電67.6%的市佔率遠超過三星的7.7%。

晶片工廠依賴良性循環：客戶越多，產量越高，利潤越高，再投資越多，如此循環往復。但到目前為止，三星的代工業務正處於逆勢而行。

三星在德州的新廠特別需要這筆訂單。這座接受拜登政府《晶片法案》補助所興建的工廠，正因缺乏客戶可能成為閒置產能。

投資人因看好三星營運改善已推升股價今年漲近3分之1，特斯拉訂單消息出爐後再漲6.4%，但分析認為可能太早過於樂觀。因對於1個依靠驚人收入蓬勃發展的行業來說，這份為期8年的合約實在微不足道。

根據數據顯示，以三星今年預估營收2300億美元（約新台幣6.8兆元）計算，年均20億美元（約新台幣594億元）的合約僅相當於3天營收，對這家科技巨頭而言算不上大單。

其次，馬斯克可選擇的晶圓代工廠商本就不多，很可能藉此讓供應商互相競價。特斯拉將上1代晶片交給台積電生產，更早的AI 4晶片則由三星代工。

報導認為，雖然合約細節未公開，但特斯拉應該談到不錯的價格。三星為了讓閒置產能開工，有足夠動機提供優惠條件，相較之下訂單滿載的台積電就沒必要削價競爭。

雖說這即使不是最賺錢的生意，特斯拉訂單確實帶來其他好處，例如讓工廠掛上知名客戶招牌來吸引其他大客戶，還有額外的管理顧問服務，因為馬斯克計劃親自造訪協助提升生產效率。

不過，光靠這筆訂單還不足以帶動三星全面復甦。三星其他業務包括智慧手機都面臨各自的壓力。

報導指出，近期股價表現強勁，漲幅略勝大盤，但考量到三星在基準指數中占很大比重，其相對於明年獲利預估的本益比現已高於多數同業。認為三星必須在技術上追上競爭對手，並贏回更多知名客戶，才能真正重回正軌。

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