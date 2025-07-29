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歐盟承諾3年砸7500億美元買美能源 專家警告是「天方夜譚」

2025/07/29 12:55

作為貿易協議的一部份，歐盟承諾將在未來3年內購買價值7500億美元的美國能源。（歐新社資料照）作為貿易協議的一部份，歐盟承諾將在未來3年內購買價值7500億美元的美國能源。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為歐美貿易協議的一部份，布魯塞爾承諾將在未來3年內購買價值7500億美元（約新台幣22.27兆元）的美國能源，但專家警告，這筆交易不可能實現，並稱這一數字根本就是「天方夜譚」。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週日（27日）宣佈貿易協議，將關稅降至15％，同時承諾歐盟企業將在未來3年內每年購買價值2500億美元（約新台幣7.42兆元）的美國石油、天然氣和核能技術。

分析師對於這一目標感到困惑，因為目前歐盟以及歐洲眾多企業都在試圖推動讓經濟走向脫碳。

能源諮詢公司Kpler分析師史密斯（Matt Smith）表示，即使歐洲真的想增加進口，自己也不知道歐盟是如何找到這些公司，並說服他們買更多美國能源的。史密斯補充，這些數字是「天方夜譚」，企業必須對股東負責，這代表他們有義務購買最便宜的原料。

美國能源情報署（EIA）數據顯示，2024年美國對全球所有買家的能源出口總額將達到3180億美元（約新台幣9.44兆元）。根據統計，去年歐盟進口了價值超過4357億美元（約新台幣12.94兆元）的能源，但由美國提供的化石燃料僅750億美元（約新台幣2.22兆元）。

分析師直言，要將這些進口量增加2倍以上，相當「不切實際」。Kpler分析師雷加拉多（Arturo Regalado）指出，這項協議的能源貿易規模「超出了市場現實」，要達到這一目標，美國的石油必須全部流向歐盟，或者從美國進口的液化天然氣價值需要增加6倍。

布魯塞爾目前仍計劃在2028年前逐步停止購買包括液化天然氣在內的俄羅斯天然氣，這預計將會為美國出口商帶來另一個缺口。但分析人士也提到，在確保歐洲對於廉價、安全能源供應的同時，2500億美元（約新台幣7.42兆元）的目標不可能實現。

哥倫比亞大學（Columbia University）全球能源政策中心能源分析師柯爾博（Anne-Sophie Corbeau）提到，這項協議要求歐洲從其他供應國轉移需求，從美國進口更多的天然氣、石油，同時假設油氣價格將維持在高位甚至上漲，才可能達到2500億美元（約新台幣7.42兆元）的目標。柯爾博指出，歐洲希望能降低能源費用，而川普希望油價走低，因此這項協議「毫無意義」。

另外，也有分析人士點出，川普的執政歷史上曾出現過一些以失敗告終的協議，包括川普首個任期期間，2020年與北京達成的協議，中國原本應該額外購買價值2000億美元（約新台幣5.94兆元）的美國出口商品，但並未兌現承諾。

華盛頓諮詢公司ClearView Energy Partners董事總經理布克（Kevin Book）表示，川普首個任期與中國貿易協議歷史，為歐盟7500億美元（約新台幣22.27兆元）的能源承諾開創了一個不祥的先例。

牛津能源研究院（Oxford Institute for Energy Studies）天然氣研究主管法倫普萊斯（Bill Farren-Price）直言，很難想像歐盟在轉向再生能源的同時，要如何將從美國進口的能源價值增加5倍。歐洲天然氣需求疲軟，能源價格正在下跌，無論如何簽訂能源進口合約的都是民營企業，而不是國家。

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