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焦點股》景碩：高階ABF載板搶手 買盤不放手

2025/07/29 09:21

外資看好景碩第3季表現。（記者卓怡君攝）外資看好景碩第3季表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠景碩（3189）第2季營收因顯示卡與記憶體需求強勁，表現超出預期，不過，受新台幣大幅升值影響，毛利率不如預期；不過亞系外資認為高階ABF載板市場有望在今年下半年轉為賣方市場，有助於價格上漲，進一步支持獲利成長，將景碩目標價從110元上調至125元，並重申「買進」（Buy）評等。

景碩今日股價跳空開高，早盤一度大漲6%，截至9:05分左右，景碩股價上漲4%，暫報104元，成交量逾6700張。

景碩第2季營收96億元，季增11%，優於外資與市場共識，其中顯示卡與AMD PC訂單提前出貨，推升ABF載板營收約季增10%，記憶體與高通RF產品拉貨強勁，BT載板營收季增達10–15%，表現亮眼。然而，受新台幣兌美元急升衝擊，毛利率降至21.1%，季減1.4個百分點，匯兌影響估計影響毛利率2–3個百分點，單季EPS為0.74元。

展望第3季，亞系外資預估，景碩BT載板與ABF載板業務雙雙成長，營收持續成長，毛利率可望回升，因iPhone相關備貨拉動出貨，記憶體需求持續強勁，BT載板報價上調10–20%，反映原物料成本上漲，預期可推升毛利與獲利表現；至於ABF載板因NVIDIA新一代顯示卡出貨動能強勁，預估營收可成長5–10%。儘管匯率因素可能持續對毛利率形成壓力，但隨著出貨量與BT報價提升，預期第三季毛利率可季增2.1個百分點至23.2%，EPS預估為0.88元。

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