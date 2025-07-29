中華電信基金會攜手VR教師楊昌珣 送課到偏鄉

楊昌珣與中華電信基金會合作，深人偏鄉進行VR教學。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕位在海拔四百公尺山腰上、屬於特偏學校的新北市萬里區大坪國小，小朋友們在一輛造型前衛、配備雙顯示觸控屏、智慧錄播設備、5G高速網路的戰車前，戴著VR頭盔與感應器，全心投入VR沈浸式學習環境裡。小朋友上課前，老師們已先行體驗，了解VR科技如何帶來最新的智慧教學課程。

這是中華電信基金會與「臺灣智慧教與學推廣協會」，今年合作展開偏鄉VR教學的第一天，從位於北海岸的萬里區大鵬國小、萬里國小、大坪國小出發，一路到新竹五峰鄉深山裡的桃山國小，往南到高雄杉林區的新庄國小，即使是花、東等地的偏遠社區與小學，中華電信基金會都委請「臺灣智慧教與學推廣協會」理事長、也就是這輛「行動智慧車」的車主楊昌珣老師前往教學。

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中華電信基金會利用ＶＲ教學 彌補城鄉數位落差

「我們希望偏鄉地區的孩子們，也有機會體驗VR科技教育，透過VR教學的魅力，開啟不一樣的學習樂趣。」中華電信基金會執行長郭瓊俐表示，基金會的宗旨之一就是彌補城鄉數位落差，而基金會在全國有近百個「數位好厝邊」，多是位在交通不便、資源相對較少的偏遠地區，「行動智慧車」擁有先進的VR教學設備，機動性又強，可以上山下海，為基金會好厝邊的孩子們帶來全新的科技感受。

國內開發與進行VR教學的機構相當多，中華電信基金會選擇與「臺灣智慧教與學推廣協會」合作，除了「行動智慧車」擁有強大的機動性之外，還有楊昌珣豐富的資訊與互動式教學經驗，與為了「送課到偏鄉」的理想，毅然從台北市仁愛國中提早退休的決心與熱忱。

楊昌珣之前是體育老師，但他對資訊領域有強烈興趣，二十幾年前開始擔任學校行政工作，負責資訊融入教學的業務，帶領各領域的老師開發電子白板互動教學教材。2013年到2017年間，他擔任教育部「全國校長科技領導」、各縣市「行動教學種子師資培訓」的承辦人與講師。曾榮獲教育部「教學傑出獎」等無數獎項的他，2017年回歸專任教師，仍持續開發跨域、VR、AI教學，也結識國內眾多有教學熱忱的「教育玩家」們。

小朋友戴上頭盔，認真體驗VR課程。（中華電信提供）

突破地形及空間限制 偏鄉孩子也能享受科技樂趣

發展「共備、共創、共享」的教學模式，一直是楊昌珣的理想，但讓他創設「臺灣智慧教與學推廣協會」的動機，背後卻有洋葱。楊昌珣的大哥前年無預警猝然離世，對全家帶來極大衝擊，也讓楊昌珣體會到，「有些事現在不做，將來可能再也沒機會了。」依照教師退休制度，教學已滿二十五年的楊昌珣，58歲才能申請退休並領取月退休金。為了「把握當下」，楊昌珣去年毅然申請了「自願退休展期請領退休金方案」，也就是提早七年退休。七年的時間裡沒有收入，楊昌珣只得去貸款兩千萬元，支應房貸與家用，以及打造這輛「行動智慧車」。

「我沒有錢，但還有體力。」為了洽談合作與贊助經費，楊昌珣成立「臺灣智慧教與學推廣協會」，開始接教學案件，協會成立不到一年，至今他已全國跑透透，申請的學校排了很長的隊伍，但必須有贊助經費他才有辦法前往。

楊昌珣受訪時指出，「行動智慧車」授課的學校大都在偏遠地區，他的「教育玩家」群組裡，除了在台北協助他進行遠端教學之外，通常還有一位自願的老師或專業退休人士陪同，兩人輪流開車，白天教學，晚上「行動智慧車」直接變身露營車，可供兩個人睡在車內。

楊昌珣笑著說，白天上完課後，晚上留在學校過夜，目的是提供「售後服務」，也就是讓白天體驗過ＶＲ教學的老師們，有時間和他進一步交流。他表示，白天上過課之後，老師們通常會發現ＶＲ教學沒有那麼難，接著便會主動詢問可運用的教材與教學方式；其實教育部有編列教學軟體經費供學校申請，加上「生生有平板」政策，各校都可以擁有足夠的ＶＲ教學軟硬體設備。

楊昌珣（右）耐心指導小朋友，結合平板與VR裝置上課。（中華電信提供）

提供VR教學更多資訊 讓老師熟悉教材與應用方式

楊昌珣的ＶＲ教學，一開始會先讓孩子們上VR體育課或美術課，激起孩子們的興趣，再針對不同學校特色或要求，進行生物課、作文課、元宇宙或敘事課等。他說，依各校與贊助單位的需求，「行動智慧車」可以客製化一到三天的課程，但這些課程都只是「導入」性質，主要是激起學生的興趣與老師對VR教學的熟悉感，讓老師有信心有熱情，這樣才能達到「教學分享」的目的。

中華電信基金會委託「行動智慧車」前往的學校或社區，都有工作人員隨行，一面觀察孩子們上課的效果，一面收集師生的反應，所得到的回饋都相當好。嘉義蒜頭國小潭墘分校主任曾鈺銘表示，「偏鄉的孩子資源很少，能夠有這種充滿科技感的ＶＲ體驗機會，對於打開孩子們的視野，一定非常有幫助。」花蓮松浦國小一位小朋友表示，「這是我在學校最快樂的事，VR裡有很多功能和程式，我還學會如何P動畫圖，真的覺得開心！」

為了增強偏鄉地區孩子的信心與學習樂趣，中華電信基金會委託的「行動智慧車」，今年會繼續奔馳在台灣的山海鄉間與小鎮，為師生們帶來ＶＲ新體驗。

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