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台股盤中》台積電賣單急殺、逾1200家下跌 指數跌逾300點

2025/07/29 10:04

台積電賣單急殺、逾1200家下跌，盤中指數跌逾300點（資料照）台積電賣單急殺、逾1200家下跌，盤中指數跌逾300點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一僅道瓊收小黑，其餘皆走揚，台股週二在景碩、欣興等ABF載板，及面板等電子股及金融股領漲，指數開盤漲1.38點，以23414.36點開出，不過，受到世芯、力旺、聯發科、台積電等高價格走跌拖累，尤其是台積電在賣單釋出，股價跌勢加劇，回測1125元，在上市櫃逾1200家一起拉回整理下，指數跌逾300點，測23094點，失守23100點。

美國總統川普27日與歐盟達成關稅協議，提振市場對於美國和中國延長貿易休戰的期望，美國華爾街股市主要指數28日大多收漲，其中標普及那指再創新高。

標普28日收漲 0.02%，連續第6個交易日刷新收盤新高。那斯達克指數上漲0.33%，收在21178.59點，同樣創下收盤新高。道瓊小跌0.2%，表現相對疲弱。焦點個股方面，Meta上漲0.69%、微軟小跌0.24%、亞馬遜上漲0.58%、蘋果微漲0.08%、台積電ADR上漲1.16%，收在242.75美元。

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