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川普對俄下最後通牒、歐盟砸重金買美能源！國際油價聞訊狂飆

2025/07/29 08:48

國際油價週一（28日）上漲2%。（路透）國際油價週一（28日）上漲2%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國和歐盟達成貿易協議，以及美國總統川普宣布將縮短俄羅斯結束烏克蘭戰爭期限、否則將面臨制裁的消息激勵，國際油價週一（28日）上漲2%。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.55美元，漲幅2.4%，收每桶66.71美元。

布蘭特原油期貨上漲1.60美元，漲幅2.3%，收每桶70.04美元。

在川普宣布將原本給予俄羅斯50天的最後通牒，縮短為10至12天後，布蘭特原油觸及10個交易日以來的最高價位。

IG市場分析師賽卡摩爾（Tony Sycamore）指出，美歐之間的貿易協議，加上美中關稅暫停協議有望延長，也提振了全球金融市場與油價。

週日公布的美歐貿易框架協議內容，包括美國對大多數歐盟商品徵收15%的進口關稅，川普還表示，該協議將使歐盟在未來數年，向美國購買總值7500億美元的能源產品。

Price Futures Group高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「歐洲將不得不放棄從俄羅斯進口的很大一部分能源。」、「這項協議不僅為美國能源生產商帶來巨大推動力，也進一步向普廷施壓，迫使他回到談判桌上。」

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