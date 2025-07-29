黃金跌勢還沒完？跌至近3週低點原因曝光

週一（28日）黃金價格跌到近3週低點。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和歐盟周末達成貿易協議，提振了美元和風險情緒，週一（28日）黃金價格跌到近3週低點，但投資人也仍等待本週的聯準會 （Fed） 會議，以尋找和利率政策有關的新方向。

紐約黃金期貨下跌0.7% ，報每盎司3311.2美元；黃金現貨價下滑0.8%，報每盎司3310.45美元，盤中曾觸及7月9日以來最低。

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《路透》報導，Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「我認為，隨著愈多的貿易協議聲明出現，美元就會進一步上揚。這些關稅協議對美元有好，卻也降低了持有黃金的吸引力， 並在鼓舞承擔風險的氣氛中，引發黃金的拋售。」

美國總統川普週末和歐盟達成的協議，將對歐盟課稅15%，是川普威脅稅率的一半，減輕了爆發更大貿易戰爭的擔憂。

美國與日本上週也達成協議，此外美國和中國官員本週將在瑞典恢復談判，目標是把休戰期限再往後延長90天，但1名美國貿易代表表示，美方並不預料能與中國取得突破性進展，焦點擺在監控和執行現有協議。

梅爾說：「黃金之所以沒有大幅下跌，是因為這些協議仍然難以執行，或協議本身就不切實際。」

Fed為期兩週的決策會議將在美東週三結束，預料將維持利率在4.25至4.50%不變。但市場持續押注9月將降息，而黃金在低利率環境中表現良好。

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