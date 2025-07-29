特斯拉捨台積電重回三星懷抱 陸行之揭5大轉單原因

特斯拉與三星電子簽署165億美元的半導體合約。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」執行長馬斯克（Elon Musk）28日證實與南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」簽下165億美元（約新台幣4896億元）車用晶片訂單，AI 6車用晶片2奈米製程重回三星懷抱，但AI 5仍採用台積電（2330）代工。消息一出 ，引發業界關注，對此，知名分析師陸行之表示看法，分析特斯拉重回三星懷抱主要有5大原因，分別是便宜、控制、利益衝突不存在、龜毛及分散風險。

陸行之今（25日）稍早在臉書發文指出，特斯拉宣布AI 6車用晶片改回三星2/3奈米晶圓代工，訂單到2033年至少165億美元起跳，目前了解AI 6並非特斯拉自研的Dojo 3 System on Wafer （SoW） 系統晶片，而且台積電的AI 5也還沒量產，認為現在講AI 6面市有點太早。對於這次特斯拉捨台積電重回三星懷抱，陸行之認為背後關鍵有5個原因，分別如下。

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第1，便宜。陸行之稱，尤其最近三星3奈米的良率也有改善，數年之後2奈米良率改善應該不是難事，如此一來，三星提供比台積電較低的價格也相當合理。

第2，完全控制。陸行之稱，馬斯克說三星德州廠離特斯拉工廠很近，還要隨時進廠幫三星改善生產線，這點台積電應該不可能答應馬斯克到TSMC Arizona Fabs到處趴趴走。但陸行之也補充表示，這裡他也不確定馬斯克過去的電動車製造背景能對半導體製造有幫助，還是馬斯克想徹底了解學習半導體製造？以後想把電動車/機器人製造的能力延伸到更上游的半導體製造。

第3，利益衝突不存在。陸行之認為，不同於蘋果跟三星的關係，蘋果當初離開三星除了技術跟台積電的差異外，三星也做智慧手機跟蘋果競爭。到目前為止，三星還沒有正式踏入電動車及機器人製造，三星集團還可優先提供DRAM、NAND、電池產品給特斯拉，所以台積電不跟客戶競爭的優勢，短期不存在。

第4， 龜毛。陸行之稱，以現在特斯拉1年賣不到200萬電動車，AI 4全部不到4百萬顆，特斯拉車用晶片對台積電真的很小，但以馬斯克龜毛加畫未來大餅的個性一定也想對台積電予取予求， 大客戶如蘋果龜毛就認了，但馬斯克可能踢到台積電鐵板一塊，到了三星就被當神，鋪紅地毯歡迎光臨。

第5，分散風險。陸行之表示，如果以後特斯拉Robotaxi 服務和人形機器人Optimus 3真的大賣，特斯拉找2個代工廠來分散風險做不同世代AI晶片，也算合理，到時候特斯拉可能才會發現，哇勒，台積電怎麼量產進度、良率、晶片耗能、速度比三星好一大截，還是多轉些訂單給台積電好了。

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