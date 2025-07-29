「這種人」拿Costco免費試吃會被拒絕！超嚴格隱藏規定曝光了

Costco大方的免費試吃政策擄獲了消費者的心。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，消費者有機會買到來自全球各地的商品，而Costco大方的免費試吃政策也擄獲了消費者的心，但很少人知道的是，Costco並不是人人都能免費試吃，存在一個嚴格的規定：「Costco 絕對不會在沒有家長陪同的情況下，讓孩童試吃。」背後原因是過敏風險。

美國財經新聞網站《TheStreet》報導，Costco 的免費試吃吸引力十足，對許多Costco粉絲來說，逛Costco的樂趣之一，就是可以一邊購物、一邊試吃各種食物與飲品。但要真正把握 Costco 的免費試吃樂趣，時間點很重要，因為如果太早到，試吃品可能還沒準備好，太晚去的話，可能又已經被拿光。許多消費者透露，最佳試吃時段是上午稍晚至下午中段，此時樣品較齊全，也不易遇上人潮擁擠，只要時間掌握得宜，甚至可「吃成一頓正餐」。

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但很少人知道的是，Costco 沒有限制顧客試吃次數，但報導建議，在人多或數量有限的情況下維持禮貌，一次拿取一份比較好。若顧客表明特別喜愛某項產品並禮貌詢問，通常也可獲得額外份量。

值得注意的是，Costco 在提供免費試吃時有一項非常嚴格的規定，孩童在沒有家長陪同的情況下，會被拒絕試吃任何東西。據了解，此舉主要考量到孩童可能對某種產品或成分過敏。若孩童單獨前來索取試吃樣品，現場人員會要求其回去並請家長親自陪同確認後，才能夠領取。

儘管部分消費者認為此規定略顯不便，但從 Costco 的角度來看，這項規定是聰明而且負責任的做法。

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