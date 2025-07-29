台積電技術有多強 ! 外媒以數字佐證 引領全球VLSI競賽的重要推手

半導體成長的核心在於一個關鍵要求：熟練的VLSI（超大積體電路）人才。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧、量子運算與5G等技術蓬勃發展之際，各國紛紛將半導體視為攸關國安與經濟命脈的核心戰略產業，正加速投入超大型積體電路（very-large-scale integration, VLSI）設計、製造與人才培育，以求在技術、經濟與國防層面取得自主與優勢。

外媒指出，現代VLSI物理設計難度極高，工程師需要解決各種問題，台積電（TSMC）作為全球最先進晶圓代工領導者，不僅以3奈米以下製程引領製造技術，在這場「晶片大戰」中扮演關鍵推手。

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據報導，半導體產業已成為全球各國的戰略重點，其產值已超過6000億美元（約新台幣17.78兆元），先進晶片是人工智慧技術、量子運算、下一代5G電信和無人駕駛汽車，以及當代軍事應用的基礎作業系統。在現代半導體製造領域佔據主導地位的國家，在國際科技網絡中擁有強大的影響力。

分析師指出，促使各國政府加快國內晶片升級計劃，主要是在新冠疫情爆發後，全球供應鏈暴露出薄弱環節，導致汽車和消費性電子產業出現半導體供應短缺。

在此技術進化的同時，各國政府紛紛出手支持晶片產業鏈，其中美國推出CHIPS法案、歐盟啟動歐洲晶片法案，中國則透過「中國製造2025」扶植本土晶片自給，南韓與日本亦投入數千億美元規模的研發與產線建設。

專家指出，VLSI技術自1970年代末起發展至今，讓計算能力呈指數成長，功耗與成本則持續下降。目前主流晶圓製造已邁入3奈米甚至更先進的節點，設計難度亦同步提升，這一切牽涉功率、熱管理、訊號完整性與可製造性等眾多面向，需仰賴EDA工具協助完成從邏輯到實體的設計流程。

外媒指出，台灣台積電是全球先進晶片製造領域的領導者，以3奈米和5奈米晶片生產而聞名，為鞏固先進製程與設計能量，對於VLSI工程師的需求很高，正積極投資人才培訓計畫與海外研發中心，以培養設計、驗證和測試的相關工程師 。

亞洲鄰國的印度，正快速崛起成為半導體人才強國，尤其是在超大積體電路和晶片設計領域，包括美光、AMD 和其他全球公司正在投資印度研發中心，其就業型的VLSI工程師，其需求空前高漲。

各國對具備Verilog、EDA工具操作、SoC設計與驗證技能的VLSI工程師需求急速升高，人才成為晶片競爭最關鍵的資源。

面對後摩爾時代，半導體發展正朝向新材料、3D堆疊與應用導向晶片（如AI專用晶片）邁進。VLSI設計不再只是技術挑戰，更牽動國家競爭力。全球「晶片大戰」已從矽谷延燒至各大城市的實驗室與大學教室，誰能掌握VLSI核心技術與人才，將主導下世代的數位秩序。

外媒直言，這場新時代的「晶片戰爭」（Chip Wars）已無關單一企業，而是各國政府間的科技主權對決。

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