晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

工程師沒頭路了！微軟賺翻卻狂裁員 CEO揭殘酷真相

2025/07/29 10:54

微軟今年的裁員規模相當可觀，自1月以來已有超過1.5萬個職位遭到裁撤，約占全球員工總數的7%。（彭博）微軟今年的裁員規模相當可觀，自1月以來已有超過1.5萬個職位遭到裁撤，約占全球員工總數的7%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟今年的裁員規模相當可觀，自1月以來已有超過1.5萬個職位遭到裁撤，約占全球員工總數的7%，是繼2014年收購諾基亞後最大規模的裁員行動，但微軟並不是沒有賺錢，反倒創下了歷史性獲利紀錄。執行長納德拉（Satya Nadella）在最近的致員工備忘錄中，就透露了微軟當前所面臨的這個矛盾局勢，強調微軟也會加碼 AI 投資，並面對企業文化的劇烈變動。

微軟今年已裁掉1.5萬個職位，最大一波裁員出現在7月，當時裁掉了約9000名員工，約占整體員工數量的4%。而7月的這波裁員潮，是在5月與6月前兩輪裁員的基礎上進行的，這顯示了微軟正加速調整體質、迎接AI時代的到來。

納德拉在上週四（24日）公開的致員工備忘錄中，直接談到了裁員的核心矛盾點。他說：「從任何客觀指標來看，微軟正處於蓬勃發展階段，我們的市場表現、策略定位與整體成長，全都持續向上。」

他指出，公司資本支出已創歷史新高，主要用於強化AI與雲端基礎建設。但儘管不斷加碼投資，人力總量卻「幾乎沒有變化」，因為在擴張新領域的同時，也同步裁撤部分既有職位。

納德拉將這種矛盾現象稱為「成功的謎題」，並指出科技業的成功既非永恆，也難以均分。「進步從來不是線性的，它充滿變化，有時甚至伴隨張力，且永遠充滿挑戰。但這也為我們創造了嶄新的機會，讓我們得以重新塑造自身定位、引領轉型，並產生前所未有的影響力。」

納德拉指出，微軟未來的發展方向，將圍繞在3大核心重點：資安、品質與AI轉型。他表示，在AI主導的新時代，微軟的使命不再只是提供靜態工具，而是要賦能全球每一個人與組織，讓他們能夠打造自己的智慧應用。

納德拉描繪了一個願景：全球80億人都能隨手召喚一位研究員、分析師或程式助理。公司將從過去的「軟體工廠」轉型為「智慧引擎」，AI 將成為微軟評估所有產品、服務與業務部門的核心視角。為推動這場轉型，微軟本會計年度將投入800億美元在 AI 基礎建設上，並重新部署資本與人力資源。

面對組織重組與員工士氣動盪，納德拉特別呼籲全體員工保持「成長型心態」，以謙遜與堅定的態度面對這場轉型。「這段過程可能會顯得混亂，但轉型本就如此。團隊正在重組，工作範疇正在擴展，新的機會無所不在。」他將當前AI帶來的產業變革，比喻為90年代個人電腦與辦公軟體普及的革命。

值得注意的是，納德拉並未在備忘錄中明確承諾未來不再裁員，也未對組織穩定性作出保證。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財