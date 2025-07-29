工程師沒頭路了！微軟賺翻卻狂裁員 CEO揭殘酷真相

微軟今年的裁員規模相當可觀，自1月以來已有超過1.5萬個職位遭到裁撤，約占全球員工總數的7%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟今年的裁員規模相當可觀，自1月以來已有超過1.5萬個職位遭到裁撤，約占全球員工總數的7%，是繼2014年收購諾基亞後最大規模的裁員行動，但微軟並不是沒有賺錢，反倒創下了歷史性獲利紀錄。執行長納德拉（Satya Nadella）在最近的致員工備忘錄中，就透露了微軟當前所面臨的這個矛盾局勢，強調微軟也會加碼 AI 投資，並面對企業文化的劇烈變動。

微軟今年已裁掉1.5萬個職位，最大一波裁員出現在7月，當時裁掉了約9000名員工，約占整體員工數量的4%。而7月的這波裁員潮，是在5月與6月前兩輪裁員的基礎上進行的，這顯示了微軟正加速調整體質、迎接AI時代的到來。

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納德拉在上週四（24日）公開的致員工備忘錄中，直接談到了裁員的核心矛盾點。他說：「從任何客觀指標來看，微軟正處於蓬勃發展階段，我們的市場表現、策略定位與整體成長，全都持續向上。」

他指出，公司資本支出已創歷史新高，主要用於強化AI與雲端基礎建設。但儘管不斷加碼投資，人力總量卻「幾乎沒有變化」，因為在擴張新領域的同時，也同步裁撤部分既有職位。

納德拉將這種矛盾現象稱為「成功的謎題」，並指出科技業的成功既非永恆，也難以均分。「進步從來不是線性的，它充滿變化，有時甚至伴隨張力，且永遠充滿挑戰。但這也為我們創造了嶄新的機會，讓我們得以重新塑造自身定位、引領轉型，並產生前所未有的影響力。」

納德拉指出，微軟未來的發展方向，將圍繞在3大核心重點：資安、品質與AI轉型。他表示，在AI主導的新時代，微軟的使命不再只是提供靜態工具，而是要賦能全球每一個人與組織，讓他們能夠打造自己的智慧應用。

納德拉描繪了一個願景：全球80億人都能隨手召喚一位研究員、分析師或程式助理。公司將從過去的「軟體工廠」轉型為「智慧引擎」，AI 將成為微軟評估所有產品、服務與業務部門的核心視角。為推動這場轉型，微軟本會計年度將投入800億美元在 AI 基礎建設上，並重新部署資本與人力資源。

面對組織重組與員工士氣動盪，納德拉特別呼籲全體員工保持「成長型心態」，以謙遜與堅定的態度面對這場轉型。「這段過程可能會顯得混亂，但轉型本就如此。團隊正在重組，工作範疇正在擴展，新的機會無所不在。」他將當前AI帶來的產業變革，比喻為90年代個人電腦與辦公軟體普及的革命。

值得注意的是，納德拉並未在備忘錄中明確承諾未來不再裁員，也未對組織穩定性作出保證。

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