美國重金押注先進製程失焦 ? 專家揭美國最需的是40奈米以上晶片

外媒指出，台積電技術領先全球，也是台灣戰略地位的象徵。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從拜登時期起草、獲得跨黨派支持的晶片法案，如今正面臨來自川普政府的質疑與削減補貼資金壓力。美國這場科技主權的豪賭，正暴露出其內部混亂與全球競爭下的無力感。

外媒指出，最引人矚目的是台積電在晶片法案中的角色，這家全球最大晶圓代工廠，不僅擁有領先業界的技術實力，也被視為「矽盾」、台灣戰略地位的象徵，能有效延緩或嚇阻中國對台動武。

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該文直指，美國政府也深知這一點，即使台積電在亞利桑那州的投資將獲得66億美元（約新台幣1955億元）補助、50億美元（約新台幣1481億元）低息貸款，以及250億美元（約新台幣7408億元）的稅務優惠，但其最先進的2奈米與1.4奈米製程，仍將會留在台灣的新竹，並不會外移，這並非技術問題，而是戰略選擇。

專家指出，原先美國推動的《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）本在於減緩美國對亞洲晶片供應鏈的依賴，並遏止中國在人工智慧與國安關鍵技術上的崛起，以及將高階晶片製造能力帶回美國等目的。

CHIPS法案再推進3年後，出現了結構性矛盾，體現出美國想拉攏盟友、保障國安，卻又以「美國優先」為前提，實施巨額製造補貼。

這結果不但未與日本、歐盟、台灣或南韓協調，反而激起一場全球性補貼競賽，五大科技重鎮正同時投入逾1500億美元（約新台幣4.44兆元）建廠與研發。市場擔憂，未來恐導致高階產能過剩，進一步壓縮利潤與資源。

專家直言，其實美國本欲緩解的晶片短缺，主要多集中在成熟製程如40奈米以上的晶片，例如汽車用微控制器、醫療設備與軍用備品。但這些市場的利潤低、商業誘因也不足，才導致CHIPS補助多數流向高階製程業者，導致晶片法案的本意與實際執行脫節。

根據戰略與國際研究中心指出，2022年初，美國商務部發布了一項針對晶片短缺問題的調查結果，發現企業面臨的最嚴重短缺不是尖端晶片，而是40奈米或更大節點的傳統晶片。

目前大部分成熟製程的產能仍將留在亞洲，主要是台灣台積電和聯電，中國中芯國際等生產。分析師指出，只有在維護現有晶圓廠且資本支出已被吸收的情況下，這些利潤率才具有商業意義。

外媒認為，晶片法案已成為美國政黨角力的焦點，顯露出美國在半導體議題上的政治分裂，現今《晶片法案》的補助更可能暫緩發放或重新協商，這使得半導體企業對新案抱持觀望。

如今，美國半導體政策即將進入下一階段，日前國家半導體技術中心（NSTC）在紐約正式啟動，將主導未來1.4奈米、量子晶片等尖端研發。外媒直言，這是美國能否重掌科技主導權的關鍵，但要成功，不只是撒錢建廠，更需戰略清晰、國際協調。否則，這場半導體豪賭，恐怕會輸在方向錯置與執行失衡。

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