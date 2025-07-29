「非中來源」新選項 ! 「這國」搶進晶片戰局 美中科技戰意外贏家

美中貿易戰引發全球科技供應鏈重整，越南晶片零組件供應商順勢崛起。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普強硬徵收關稅，為越南在全球半導體晶片競賽中佔有一席之地提供機會。美媒《Rest of World》報導，川普先前對中國祭出高額關稅，引發全球科技供應鏈重整，越南晶片零組件供應商順勢崛起，成為企業尋找「非中來源」時的新選項。

據報導，川普對中國的高關稅刺激客戶趕在關稅生效前下訂單，且華府也加大壓力以減少對中國產品的依賴，推動市場對越南生產晶片元件（如電路板和晶圓）需求激增。

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外媒指出，總部設於胡志明市的Fab-9主要生產晶片電路板，川普今年4月揚言對中國商品加徵145%關稅後，其訂單在一週內成長20%。該公司總裁Arucan表示，我們現在忙得不可開交，連義大利客戶都驚訝我們能在越南做到這樣的水準。

為因應市場需求，Fab-9正在擴建第二棟廠房，提升產能。這只是越南半導體大躍進的一環。越南政府推動「國家半導體戰略」目標，旨在2030年前打造1座晶圓廠、成立100家IC設計公司與10座封裝廠。

目前美國企業如英特爾（Intel）、安謀（Amkor）、Onsemi，以及南韓Hana Micron等已在越南設廠。

越南工程師也開始返國投入產業發展。一批曾任職於法國Soitec、Synopsys、台積電與三星的專業人士共同成立VSAP Lab，並投資7200萬美元，在峴港興建先進半導體封裝實驗室，預計年產能可達1000萬件，將成為越南第一座由本土掌握技術的高階實驗室。

此外，越南國營軍工集團Viettel則致力從「代工組裝基地」轉型為高科技製造樞紐，峴港、河內、胡志明市等地成為半導體設計與製造的關鍵製程。而越南最大民營科技公司FPT與CT Semiconductor也正興建首座由本國企業擁有的封裝與測試設施。

越南境內唯一的晶圓供應商Vietnam Wafer強調，其產品全數為越南自產，完全不含中國成分，且願意向美國商務部說明產地與供應鏈。模組設計商HSPTek則指出，雖本地廠商規模有限、產能未滿，但其專業水準不輸外商，具備承接訂單與擴產的潛力。

對於越南積極發展半導體，但仍受限規模小、研發能量不足，導致當地本土企業難以在全球市場中突圍。美國矽谷AI製造商Aitomatic創辦人阮俊強指出，越南須培養本地新創、吸引人才、建立誘因機制，否則可能重蹈馬來西亞的覆轍，擁有半導體生態系數十年，卻未孕育出全球有影響力的晶片企業。

川普雖原訂自8月起對越南輸美商品課徵46%關稅，但日前再宣布降至20%，對轉口品仍維持40%。此舉對當地出口商而言，無疑是一項喘息機會。

目前越南正進行一系列制度改革，將科技、研發與民間企業放在成長核心，搶進半導體大門。除了在6月份宣布設立首座自由貿易區、選址峴港，期望吸引外資投資高科技製造與物流，其IC設計公司也從2023年的9家，增至目前的23家，成為東南亞新興的晶片重鎮。

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