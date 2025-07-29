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川普談半導體關稅點名台灣 外媒曝台積電「有底氣」關鍵原因

2025/07/29 10:31

美國政府將在兩週內公布半導體進口的國安調查結果，引發全球半導體業高度關注。（彭博資料照）美國政府將在兩週內公布半導體進口的國安調查結果，引發全球半導體業高度關注。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅8月1日即將上路，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）27日說，川普政府將在兩週內公布半導體進口的國安調查結果，川普說，半導體輸美可能面臨更高的關稅，並在此議題上再度點名台灣，指出從台灣和從其他地方來的企業都到美國投資設廠，他們這樣做是為了避免關稅，但外媒也指出，台灣半導體的產品在終端用戶中仍需求強勁。

美國投資媒體《The Motley Fool》報導，關稅效應仍然是許多投資者關注的焦點，隨著8月1日，以及其他關稅措施即將開徵，全球經濟格局可能會發生改變。

不過關於協議是否會影響到台灣、台積電半導體仍存在許多疑問。先前台積電（2330）董事長魏哲家表示，近期關稅政策潛在存在不確定性的風險，不過目前沒有看到客戶有任何變化。

美國總統川普在最新談到半導體關稅問題時，點名台灣：「我們會製造很多晶片，有很多從台灣和從其他地方來的企業都到美國投資設廠，他們這樣做是為了避免關稅。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也說：「預計2週後，我們將公布232晶片產業調查。」不排除會一併公布半導體商品徵收新關稅基準。

報導表示，關於關稅和半導體，有幾個關鍵點需要理解。首先，目前半導體產品在美國關稅政策中被豁免，且晶片產品的用戶並沒有放慢購買速度。

第2個關鍵因素是，鑒於台積電在晶片產業的獨特地位，因此在擁有先進技術的晶片代工廠方面，其他企業的選擇並不多。英特爾（Intel）未能推出許多先進製程，而低良率也困擾著三星（Samsung），這使得台積電佔據了先進半導體製造金字塔的頂端，成為輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）等科技巨頭的重要合作夥伴。

因此，這些公司在某種程度上被迫應對關稅，但這只是暫時的。台積電正努力透過加快其在亞利桑那州廠的建設來避免關稅，這將使美國客戶能夠避免任何針對外國商品的關稅。

報導也指出，對台積電看漲的理由相當簡單，因未來幾年，台積電客戶將使用更多晶片，而且是越來越先進的晶片。

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