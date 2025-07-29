美祭15％關稅 歐藥廠成本恐增加高達190億美元

分析師表示，美國對歐盟商品徵收15％的關稅，恐使藥廠成本增加高達190億美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕分析師週一（28日）表示，歐盟與美國達成的貿易協議，將使原廠藥（Brand drug）被徵收15％的關稅，可能使製藥業損失130億美元（約新台幣3847.35億元）至190億美元（約新台幣5623.05億元）。分析師稱，除非藥廠採取行動減輕關稅影響，否則增加的成本可能會導致消費者藥品價格上漲。

《路透》報導，歐洲官員週日（27日）表示，一項雙邊貿易協定將對歐盟徵收15％的全面關稅，其中也涵蓋藥品領域，但部份學名藥（Generic Drug）將被排除在外，獲得關稅豁免。美國一直在對製藥產業進行國家安全調查，該產業正準備應對潛在的獨立產業關稅。

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川普本（7）月稍早在雙邊協議談判前透露，藥品關稅可能高達200％。一些華爾街分析師認為，這項調查最終不會對歐盟徵收額外的關稅，但也有分析師警告，雙方協議還未正式簽署，有一些問題還未解決。

瑞銀分析師維斯頓（Matthew Weston）表示，貿易協議的細項預計將包括對歐盟藥品出口的保護措施，使其免受美國調查的影響，尤其是美方與英國和瑞士的談判中也正討論這類措施的情況下。

荷蘭國際集團（ING）分析師斯塔迪格（Diederik Stadig）則稱，儘管預計不會在15％的基礎上加徵關稅，但在正式簽署貿易協議之前，一切都還不明朗。斯塔迪格預估，如果不採取任何緩解措施，這些關稅可能會使產業支出增加130億美元（約新台幣3847.35億元），其中一部份最終可能要由消費者承擔。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師布林（Courtney Breen）預估，產業的額外支出將達190億美元（約新台幣5623.05億元），但企業或許可以透過一直在實施的措施，例如囤積藥品、與合約研究人員達成新協議等行動，來吸收部份成本。

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