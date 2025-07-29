買房時「這些事情」都能談！資深房仲曾幫客戶省下近150萬

資深房仲點出，買房時有15件意想不到的事情可以協商。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從業10多年的美國房地產經紀人布爾（Dana Bull）表示，他看過最有策略的購屋行動，往往與砍價無關，而是掌握在「如何談出對自己最有利的條件」，而很多人都不知道在買房的時候，有許多事情是可以協商的，在談判的過程中搞不好會意外省下一筆開銷，布爾就曾協助客戶省下超過5萬美元（約149萬元新台幣）的支出。

布爾認為，在房地產交易中，一切都可以談判，買家了解的選項越多，就越有能力談出真正適合自己的交易。他提醒：真正的機會，往往藏在合約的細節裡。

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以下是布爾列出的15件買房可協商事情

1.賣方讓利

賣方讓利指的是在成交時，賣方以金錢方式讓利，幫助買方支付部分或全部的交屋費用，通常約佔房價的 1% 到 2%，可用來支付律師費、保險等支出，布爾透露，他經手的交易中，幾乎一半都包含這種補貼。這對於有足夠頭期款但手頭緊的買家來說，特別有幫助。

2.利率買斷

除了拿賣方讓利來支付交屋費，也可以用來利率買斷。布爾透露，他的一位客戶就使用 9000 美元（約27萬元新台幣）的補貼降低貸款利率，2年內省下超過1.5萬美元（約44.9萬元新台幣）的利息。

3. 附帶動產

喜歡屋主的家具、地毯或窗簾？這些都可以開口談，許多賣家會願意留下這些物品，因為可以減輕搬家負擔，也能讓交易更吸引人。布爾曾經賣出一間屋子，屋主留下價值約5萬美元的 West Elm 家具。而最讓他印象深刻的一次交易，是屋主把海邊別墅出售時，還附帶一輛豪華轎車。

4.盡責查證

檢查不必僅限於基本檢查。可以和賣方協商，進行更全面的評估，像是納入通常不包含在標準檢查中的盡責查證，例如氡氣檢測、黴菌檢查和含鉛油漆評估。

5. 修繕要求

若房屋有維護問題或在檢查中發現瑕疵，可以要求賣方在交屋前完成修繕。布爾協助客戶談成更換整個化糞池系統，這費用超過5萬美元。布爾說，以他居住的麻薩諸塞州來說，如果化糞池沒通過 Title 5 檢查（污水處理系統檢查），幾乎無法貸款，賣方必須先行改善。無論範圍有多大，所有修繕內容都要白紙黑字寫清楚：例如誰來做？什麼時候完成？修了什麼？

6. 回租協議

如果賣方需要多一點時間搬走，回租安排可以讓你的出價更具吸引力。賣方可在交屋後短暫居住一段時間，並支付市場價格或象徵性租金。

7. 補足估價差額

若市場火熱，房屋可能估價不如成交價。買家可提出承擔部分估價落差，布爾說，他的1位客戶就願意補上1萬美元（約29.9萬元新台幣）的差額，讓出價勝出又不全然暴露在風險中。

8. 清潔與物況

大多數合約只要求房屋「掃地乾淨」交屋。但布爾最近會協商，讓賣家支付專業清潔、地毯清洗或垃圾清除等服務。

9. 保固項目

購買新建案時，別忘了談電器、結構與系統的保固。即使是中古屋，也可要求轉移現有保固。這樣如果出現任何意外情況，買家也能比較安心。

10. 交屋前的進場權限

你可能需要在交屋前進屋測量、叫工班或準備搬家。雖然大多數合約常有限制，但在協商過程中，可爭取更多次數或提早放置儲物。

11. 庭院整理與外部修繕

別忽略了戶外空間。買家可以要求賣家修剪樹木、整地或外牆修復，這樣既能提高安全性，又能提升房屋的吸引力。

12. HOA費用等規費

美國的HOA（屋主協會、Homeowners Association）是非盈利性的法人組織，住戶會繳交一筆費用給HOA，來共同維護公共空間。布爾稱，除了交屋費，一些買家會要求賣方支付 HOA費用、社區管理費或房屋稅。他的1位客戶談成賣家支付一整年 6000 美元（約18萬元新台幣）的社區管理費，減輕購屋首年壓力。

13. 許可證與文書工作

必須不斷確認水電等大型工程，是否已辦理合法許可，並有結案紀錄。買家也可要求檢附文件：如居住證明、檢查報告與收據，可以清楚地了解房屋的狀況和歷史。因為很多人會在自家房產上進行未經許可的施工。如果買家沒有要求提供這些資訊，或者合約中沒有寫明，賣方就無需提供這些資訊。畢竟「事前謹慎總比事後後悔好」。

14. 自動加價條款

買家可設「自動加價」條館，在有競標時自動加價至上限。例如，買家出價 70 萬美元，願意每次比對手高 5000 美元，但最多加到 74 萬美元。如果對手出 72 萬美元，買家的出價就自動跳到 72.5 萬美元。

布爾稱，在合約中加入這個條款，可保證買家不會因為價格而錯失良機，也不會超出預算。

15. 有趣一點的小舉動

房地產交易不一定要那麼嚴肅。我看過買家送賣家加滿油的車，或者在交屋後叫披薩一起慶祝，這些小舉動都可以為整個過程帶來輕鬆並有助於建立良好的關係。

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