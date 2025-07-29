美中關稅衝擊1次看！OEC：中對美出口暴砍逾14.3兆 最大受害者是「這州」

OEC預測，2027年中對美出口將暴砍逾14.3兆（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中第3輪貿易談判正在進行中，不過，根據在線數據可視化及流通平台「經濟複雜性觀察」（OEC）關稅模擬器顯示，以目前的關稅，到2027年，中國對美國的出口可能會減少4850億美元（約新台幣14.35兆元），而德州將是最大受害者。

CNBC報導，該預測是基於中美兩國最新實施的關稅措施，以及全球貿易可能因此發生的變化。目前，美國對中國商品徵收合計51%的關稅，而美國對華出口則面臨32.6%的關稅。美國威脅稱，如果8月12日前未能達成協議，將對中國商品徵收更高的關稅，最高可能達到145%。

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儘管目前的中國關稅水平，和週日宣佈的貿易協議中與歐盟達成15%的關稅協議，將導致美國出口在2027年增長12%，但進入美國的中國商品數量已經開始下降。

目前，海運數據顯示，貿易戰期間中國對美出口量呈下降趨勢。據南加州海洋交易所和船舶交通服務執行董事J. Kipling （Kip） Louttit船長的每週船舶報告，7月上半月，每日到港船隻數量曾一度上升至66.8艘，但在下半月出現了逆轉。過去1週，到港船隻數量降至每日58.7艘，上週早些時候兩天更是降至55艘。

零售集團一再警告稱，關稅威脅和延遲的循環只會增加不確定性，以及訂單推進的猶豫。

關稅模擬器顯示，中國也將減少對美國出口，預測到2027年將減少1010億美元（約新台幣2.98兆），其中美國出口損失最大的產品包括大豆（100億美元、約新台幣2960億元）、積體電路（74.4億美元、約新台幣2202.24億元）、原油（73.3億美元、約新台幣2169.68億元）、石油天然氣（63.6億美元、1882.56億元）和汽車（50.9億美元、約新台幣1506.64億元）。

在美國各州中，德州和加州將首當其衝受到對華貿易下滑的影響。德州是美國對華出口額最大的州，出口額達9.54億美元（約新台幣282.38億元），其中以電機和電子產品（2.22億美元、約新台幣65.71億元）、礦物燃料、礦物油和蒸餾產品（2.04億美元、660.38億元）以及機械、機械器具和零組件（2.01億美元、約新台幣59.96億元）為主。

加州在各州中位居第2，對華出口額最大的產品是光學、攝影和膠卷設備以及醫療器械，出口額達1.79億美元（約新台幣52.98億元）。此外，加州對華出口額最大的產品是馬達和電子產品（1.25億美元、約新台幣37億元）以及機械、機械器具和零件（9300萬美元、27.52億元）。俄勒岡州在各州中位居第3，對華出口額達4.58億美元（約新台幣135.56億元），其中以馬達和電子產品（3.97億美元、約新台幣117.51億元）為主。

至於受惠者，隨著中國一直在與東協（東南亞國家聯盟）等國家進行貿易擴張談判。關稅模擬器預測，俄羅斯對中貿易將增加698億美元（約新台幣2.06兆元），成為最大贏家，中國將擴大貿易關係的其他國家包括越南（344億美元、約新台幣1.01兆元）、沙烏地阿拉伯（280億美元、約新台幣8288億元）、韓國（279億美元、8258.4億元）、澳洲（246億美元、7281.6億元）和日本（214億美元、約新台幣6334.4億元）。

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