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成本比DeepSeek更便宜！中國最新AI模型只需8個輝達H20晶片即可運行

2025/07/29 13:34

中國新創公司Z.ai（前身為智譜）週一宣布，其新的GLM-4.5 AI模型，其成本比DeepSeek便宜。（路透）中國新創公司Z.ai（前身為智譜）週一宣布，其新的GLM-4.5 AI模型，其成本比DeepSeek便宜。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕成本比DeepSeek更便宜！中國新創公司Z.ai（前身為智譜）週一宣布，其新的GLM-4.5 AI模型，其成本比DeepSeek便宜，只需要8個輝達H20晶片即可運行。

CNBC報導， Z.ai執行長張鵬表示，與現有AI模型的底層邏輯不同，全新GLM-4.5模型基於所謂的「代理」AI，這意味著該模型會自動將任務分解為子任務，以便更準確地完成任務。

新模型也是開源的，這意味著開發人員可以免費下載和使用。

GLM-4.5的大小約為DeepSeek模型的一半，只需要8個H20晶片即將投入營運。

張鵬表示，公司目前擁有足夠的運算能力，不需要購買更多晶片。但他拒絕透露Z.ai在訓練AI模型上花了多少資金。他表示，具體細節將稍後公佈。

DeepSeek聲稱其V3模型的訓練成本不到600萬美元（約新台幣1.77億元），但一些分析師表示，該數字是基於該公司長期以來超過5億美元（約新台幣148億元）的硬體支出得出的。

Z.ai表示，其新的GLM-4.5 模型每百萬輸入代幣收費11美分，而DeepSeek R1收費14美分；每百萬輸出代幣收費28美分，而DeepSeek收費2.19美元。代幣是衡量AI模型處理數據的1種方式。

本月早些時候，由阿里巴巴支持的Moonshot發布了Kimi K2，聲稱其在某些編碼能力上擊敗了OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude。根據其網站介紹，Kimi K2每100萬個

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