中鼎業主申請重整獲法院通過 工廠已正式生產

中鼎業主申請重整獲得美國法院通過，圖為中鼎董事長楊宗興。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕統包工程大廠中鼎（9933）今（29）ˊ將早召開重大訊息記者會，說明子公司中鼎美國所承攬之BKRF公司工程，業主BKRF之母公司GCEH，法院確定通過GCEH的重整計畫。

中鼎4月中旬公告，重要子公司所承攬的BKRF工程，其業主BKRF之母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，由於中鼎子公司對BKRF應收帳款金額共計約196.04億元，占中鼎合併總資產比率約15.7%，導致外界擔心中鼎收不回帳款，中鼎也於首季先提列預期的信用減損損失31億元，每股虧損1.52元。

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中鼎董事長楊宗興今日表示，GCEH之重整聲請已於美國時間2025年7月28日舉辦確認聽證會，並於同日發布法院確認命令通過GCEH重整計畫。法院通過的重整計畫與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認，如能完成且其他行政程序可順利進行，預計重整計畫可望於2025年8月中旬以前生效，待生效日確定後中鼎美國會再行公告。

楊宗興指出，目前已由專業鑑價公司進行應收帳款預期可回收金額評估，後續會依據其所評估之可回收金額，按會計原則衡量是否需增列預期信用減損損失。

楊宗興表示，BKRF工廠已順利正式生產，目前產能介於每日產製8500桶到9000桶再生柴油，產品亦已順利銷售。

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