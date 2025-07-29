美股收盤》投資人迎接「關鍵一週」 美股多收漲、台積電ADR上漲1.16％

美國華爾街股市主要指數28日大多收漲，其中標普及那指再創新高。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日與歐盟達成關稅協議，提振市場對於美國和中國延長貿易休戰的期望，美國華爾街股市主要指數28日大多收漲，其中標普及那指再創新高。

綜合媒體報導，投資人本週準備迎接「關鍵一週」，多家企業將陸續公布財報，美國聯準會（Fed）將於29日起連兩天展開政策會議，並於30日公布利率決定，本週也將公布多項經濟數據。

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美中28日展開經貿會談，雙方有望將原訂8月12日到期的關稅休兵協議延長3個月，此舉也激勵市場情緒。

標普28日收漲 0.02%，連續第6個交易日刷新收盤新高。那斯達克指數上漲0.33%，收在21178.59點，同樣創下收盤新高。道瓊小跌0.2%，表現相對疲弱。焦點個股方面，Meta上漲0.69%、微軟小跌0.24%、亞馬遜上漲0.58%、蘋果微漲0.08%、台積電ADR上漲1.16%，收在242.75美元。

道瓊工業指數小跌64.36點或0.14%，收44837.56點。

標準普爾指數微漲1.13點或0.02%，收6389.77點。

那斯達克指數上漲70.27點或0.33%，收21178.59點。

費城半導體指數揚升91.24點或1.62%，收5737.1點。

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