晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股收盤》投資人迎接「關鍵一週」 美股多收漲、台積電ADR上漲1.16％

2025/07/29 07:02

美國華爾街股市主要指數28日大多收漲，其中標普及那指再創新高。（法新社）美國華爾街股市主要指數28日大多收漲，其中標普及那指再創新高。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日與歐盟達成關稅協議，提振市場對於美國和中國延長貿易休戰的期望，美國華爾街股市主要指數28日大多收漲，其中標普及那指再創新高。

綜合媒體報導，投資人本週準備迎接「關鍵一週」，多家企業將陸續公布財報，美國聯準會（Fed）將於29日起連兩天展開政策會議，並於30日公布利率決定，本週也將公布多項經濟數據。

美中28日展開經貿會談，雙方有望將原訂8月12日到期的關稅休兵協議延長3個月，此舉也激勵市場情緒。

標普28日收漲 0.02%，連續第6個交易日刷新收盤新高。那斯達克指數上漲0.33%，收在21178.59點，同樣創下收盤新高。道瓊小跌0.2%，表現相對疲弱。焦點個股方面，Meta上漲0.69%、微軟小跌0.24%、亞馬遜上漲0.58%、蘋果微漲0.08%、台積電ADR上漲1.16%，收在242.75美元。

道瓊工業指數小跌64.36點或0.14%，收44837.56點。

標準普爾指數微漲1.13點或0.02%，收6389.77點。

那斯達克指數上漲70.27點或0.33%，收21178.59點。

費城半導體指數揚升91.24點或1.62%，收5737.1點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財