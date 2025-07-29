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矽統第2季每股獲利1.2元

2025/07/29 07:40

矽統（2363）昨公布第2季財報，稅後每股盈餘（EPS）1.2元，較上季與去年同期轉虧為盈，創近三季以來單季獲利新高。（資料照）矽統（2363）昨公布第2季財報，稅後每股盈餘（EPS）1.2元，較上季與去年同期轉虧為盈，創近三季以來單季獲利新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聯電（2303）轉投資的IC設計股矽統（2363）昨公布第2季財報，雖然本業虧損逾6千萬元，歸屬母公司業主淨利超過6億元，稅後每股盈餘（EPS）1.2元，較上季與去年同期轉虧為盈，創近三季以來單季獲利新高。

矽統第2季合併營收為6.36億元，季增35.4％、年增11.68倍，上半年累計營收為11.06億元；

相較第1季營業損失3795萬元，第2季擴大為6200萬元多，歸屬母公司業主淨利超過6億元，較上季的虧損1561萬元，顯著轉虧為盈。

矽統上半年歸屬於母公司業主淨利為6.16億元，每股盈餘1.2元。矽統經過聯電的協助，去年進行一連串改革，包括完成現金減資35%，改善財務結構，併購聯暻半導體（山東），切入ASIC（客製化晶片）領域，併紘康拓展產品線，透過轉型帶動營收成長，本業雖尚未獲利，但在業外挹注下，歸屬母公司業主淨利顯著增加。

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