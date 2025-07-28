拉警報！蘋果首度關閉中國專賣店 iPhone市占率落居第五

蘋果將在下月初首次關閉中國專賣店。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕蘋果將關閉中國大連一家零售店，這是蘋果在iPhone銷售不振下，首度關閉在中國的專賣店。與此同時，今年第2季華為重回中國智慧手機市場龍頭寶座。

蘋果網站指出，這家位於大連地標「百年城」（Parkland）購物中心內的蘋果專賣店，將在8月9日停止營運，屆時這座有750萬人口的城市只剩一家蘋果專賣店。

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去年蘋果大中華區（包含中國、香港、澳門與台灣）有57家專賣店，蘋果將於8月16日在深圳成立第3家店。

蘋果在中國面臨本土品牌的激烈競爭。根據Canalys 28日公佈的報告，第2季華為重回中國智慧手機市場龍頭寶座，並扭轉整體銷售下滑的趨勢。

華為第2季中國市占率18%，出貨量122萬支，從去年同期的106萬支上升。Vivo排名第2，市占率17%、出貨量118萬支。Oppo排名第3，市占率16%、出貨量107萬支。小米排名第4，市占率15%、出貨量104萬支。蘋果排名第5，市占率僅約15%，出貨量101萬支。

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