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放款動能大緊縮！今年上半年新南向授信減少584億

2025/07/28 22:12

今年上半年新南向授信較去年底大幅減少。圖為印度首都新德里。（記者王孟倫攝）今年上半年新南向授信較去年底大幅減少。圖為印度首都新德里。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化本國銀行對新南向18國的授信放款績效，金管會訂有多項檢視目標，其中，本年授信總餘額目標為「增加」728億元，不過，截至本年6月底，本國銀行授信總餘額較2024年12月底之1兆8204億元，減少584億元，換言之，與目標相差一大截，已經連兩個月陷入負成長。

「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國，合稱之。從2017年開始，政府持續積極推動「新南向政策」，其中，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，內容包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信放款等。

首先，從新南向放款狀況來看，截至今年6月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為1兆7620億元，較去年6月底之1兆7424億元，也就是說，一年來，新南向的授信增加196億元；進一步看，本年授信總餘額目標為增加728億元，截至本年6月底，本國銀行授信總餘額較2024年12月底之1兆8204億元，減少584億元，尤其，新台幣升值也衝擊新南向放款成績。

根據統計，累計前5月放款減少454億元，是近27個月來首現負成長，至於前6月放款減少584億元，放款減額仍是次高，仍將大舉衝擊國銀放款能量。對此，銀行局表示，經洽詢部分金融機構，主要有兩大原因，包括今年4月至6月，新臺幣升值顯著致轉換後金額減少，及部分授信戶大額還款所致。

其次，為協助國銀於新南向國家增設分支據點，每年核准本國銀行於新南向政策目標國家增設據點為3 處，截至2025年6 月底已核准 7 處。另一方面，截至今年6月底，授信總餘額較2024年底增加最多之前5家銀行，分別為台北富邦銀行（+140億元）、中國信託商銀行（+96億元）、國泰世華銀行（+78億元）、凱基銀行（+37億元）、元大銀行（+36億元）。

第三，至今年6月底，在新南向國家中本國銀行授信，增加最多之地區是哪裡？授信增額為多少？為何該地區授信增額相對顯著？截至今年6月底，授信總餘額較去年底增加最多之國家為印度（+310億元）。金管會表示，經洽詢部分銀行意見，主要受惠上開地區經濟相對活絡，企業授信需求增加所致。

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