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半導體業預估關稅直接影響有限 擔心衝擊市場需求

2025/07/28 22:06

半導體業認為，關稅對產業影響有限，較擔心關稅影響系統產品成本，進而衝擊到終端市場的銷售與需求。（歐新社）半導體業認為，關稅對產業影響有限，較擔心關稅影響系統產品成本，進而衝擊到終端市場的銷售與需求。（歐新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國對台灣對等關稅尚未公布，至於晶片關稅，美國商務部長盧特尼克表示，將在兩週內公布晶片產業調查結果；工研院資深副總經理蘇孟宗表示，美國關稅政策是談判手段，須等最終結果確定才能判斷影響。半導體業認為，關稅對產業影響有限，較擔心關稅影響系統產品成本，進而衝擊到終端市場的銷售與需求。

台積電董事長魏哲家於上月初的公司股東會上就表示，關稅對台積電影響有限，因為關稅是由進口商負擔，也就是說，影響不是直接的，但可能有會有間接影響，因關稅可能導致物價上漲，進而影響終端市場的需求，這是他比較擔心的。

台積電日前法說會上修今年營收以美元計，從上半年原訂的24%-26%年增幅上修到30%，主要因AI需求強勁，帶動先進製程產能吃緊，台積電並強調，此上修幅度已將關稅不確定因素考量在內。

蘇孟宗表示，美國關稅政策是談判手段，須等最終結果確定才能判斷影響，因仍有變數。工研院副總暨產業科技國際策略發展所長林昭憲也表示，關稅提高攸關成本會增加，會讓產業界尋求往藍海市場去突破，他相信台灣企業能承受來自關稅的壓力，也能化危機為轉機。

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